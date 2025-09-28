La joven vasca relató cómo fue objeto de burlas y comentarios despectivos por parte de un grupo de andaluces debido a su origen

Una vasca denuncia la discriminación sufrida por unos andaluces a causa de su procedencia: «Te tiene tirria» La creadora de contenido relató el incómodo momento que vivió durante una fiesta en Málaga

La discriminación basada en el lugar de origen es un fenómeno que, aunque no es nuevo en España, sigue generando debates y polémicas. En un país tan diverso como el nuestro, donde cada región tiene una identidad cultural muy marcada, no es raro que en ocasiones se produzcan tensiones entre personas de diferentes comunidades autónomas. Este tipo de tensiones se extiende a varias regiones del país, donde los prejuicios sobre el origen de una persona pueden influir en cómo son tratados en situaciones cotidianas. Un ejemplo de este tipo de discriminación fue denunciado por Irati, una joven vasca que utilizó la red social TikTok para contar su experiencia. A través de un vídeo en su cuenta, 'iiraatitaa', la creadora de contenido relató el incómodo momento que vivió durante una fiesta en Málaga, donde fue objeto de burlas y comentarios despectivos por parte de un grupo de andaluces debido a su origen vasco.

En el vídeo, que acumula más de 90.000 reproducciones y titulado 'Storytime de como andaluces me insultaron por el simple hecho de ser euskalduna', Irati explicó que todo comenzó durante una fiesta a la que fue invitada en Málaga, junto a un grupo de amigos. «Estoy en Málaga en casa de una amiga y un amigo de las dos, que es sevillano, ha venido con su grupo de amigos a pasar las vacaciones y nos invitaron el lunes a ir a una fiesta a su casa», comentó la joven vasca.

La noche transcurría de manera normal hasta que, en un momento determinado, Irati notó que dos chicos se estaban riendo de ella. «Al principio todo súper bien, pero hubo un momento de la noche que estábamos todos bailando en corro y noté que había dos chicos riéndose de mí», confesó. Uno de los chicos, según la joven, se acercaba a ella de manera exagerada, simulando un baile extraño, lo que la llevó a pensar que se estaban burlando directamente de su presencia. «Uno se acercaba como bailando súper raro, pasando cerca mío en plan para reírse de mí, básicamente, el otro descojonándose», añadió.

La discriminación que sufrió Irati por ser vasca

Pero la situación no se detuvo ahí y los comentarios comenzaron a volverse más personales cuando los chicos le preguntaron: «¿Tú tienes ocho apellidos?», haciendo referencia al estereotipo de los vascos popularizado en la cultura popular española gracias a la película 'Ocho apellidos vascos'. A pesar de que Irati trató de responder con normalidad, afirmando que, «como todo el mundo», tenía ocho apellidos, la conversación no cesó y continuó con comentarios despectivos. «Esta es española, pero como eres vasca te tiene tirria», le dijeron.

Sin embargo, el momento más incómodo para la joven llegó cuando, sentada en un rincón de la fiesta, los mismos chicos comenzaron a insultarla haciendo referencia al grupo terrorista ETA. «Luego para colmo, estaba yo tan tranquila sentada y empezaron a gritar '¡etarra! ¡etarra!'», concluyó Irati visiblemente molesta.