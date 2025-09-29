Una uruguaya que vive en España, sin palabras con el carácter que tiene la gente mayor en nuestro país: «Aquí la abuelita...»

España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Pero, más allá de esa longevidad, lo que realmente sorprende es que las personas mayores en nuestro país mantienen un ritmo de vida muy activo incluso con edades avanzadas.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que actualmente vive en España y que suele compartir sus experiencias en redes sociales. En uno de sus vídeos más recientes, explica lo que más le sorprendió de la gente mayor aquí.

Esto es lo que más le sorprendió de la gente mayor en España

Según Emiliana, en España pasa algo «insólito»: cuanto más años tienen los mayores, más cosas parecen hacer. Relata que, al poco de llegar, fue a trabajar temprano y se encontró con varios hombres y mujeres de 80 o 90 años tomando algo, comiendo y jugando al dominó mientras apostaban. «Pará, Manolo, ¿qué te dieron de comer de chico, mercurio?», bromeaba la joven.

También le impresionó la independencia con la que se mueven. Muchos viven solos, hacen sus recados, van al banco y se enteran de todas las novedades del barrio. «Aquí la abuelita se entera con todo lujo de detalles», comenta.

Otro detalle que señala es el lado más alegre de la vejez. Asegura que no es raro ver abuelas con el pelo teñido de colores, vistiendo de forma llamativa y quedando por la noche para charlar y reírse. En su país, dice, no es habitual ver a los ancianos con esa energía y autonomía, por lo que le sorprendió mucho descubrirlo en España.