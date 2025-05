Una uruguaya que vive en España impresionada por el dinero que se paga por ir a una boda en nuestro país: «El verdadero terror debe ser...»

Los choques culturales son inevitables cuando uno cruza fronteras. A veces se manifiestan en detalles tan sutiles como la forma de saludar o el horario de las comidas. Otras, en costumbres más arraigadas que revelan formas distintas de entender la vida en sociedad. Y una de las situaciones donde más afloran estas diferencias es, sin duda, en las bodas. Así lo ha revelado Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que reside en Valencia y que ha compartido, a través de su cuenta de TikTok, su sorpresa tras descubrir el dinero que se paga por asistir a una boda en España.

«Hay algo en España que me sorprende muchísimo, y es que aquí, cuando te invitan a un casamiento, por lo menos vas a tener que desembolsar 150 euros», comenta al comienzo del vídeo. Para los españoles, el llamado 'cubierto' es algo asumido, una forma de contribuir a los gastos de una celebración que suele ser costosa que, según revela la uruguaya, es lo mínimo «que vas a tener que cubrir si te invitan a una boda». Es decir, una especie de entrada al evento que, en muchos casos, equivale al coste del menú.

No se trata solo de un regalo, sino de una forma de ayudar a los novios a amortiguar el desembolso que supone casarse. Sin embargo, en Uruguay, «los que gastan son los novios, y ya queda a criterio del invitado lo que le vaya a regalar», explica, una diferencia que hace que para muchos latinoamericanos resulte difícil comprender por qué un invitado debe cargar con parte de la factura.

Lo curioso, señala, es que este sistema no solo está extendido socialmente, sino que muchas veces está completamente institucionalizado: «De hecho, en muchos casos, también aparece en la misma invitación lo que vale el cubierto. Claramente depende del casamiento, pueden haber cubiertos desde 100 euros hasta lo que te puedas imaginar. El verdadero terror español debe ser cuando se te juntan varios casamientos. Ponte a ahorrar porque no llegas».

Despedidas, regalos y amistades resucitadas

Y por si no fuera suficiente con el cubierto, la creadora de contenido también ha reparado en el coste adicional que supone ser un amigo cercano. «Ni te digo si eres muy amiga de la persona, porque ahí le tienes que pagar la despedida de soltera también», comenta con resignación. En muchos casos, asistir a una boda puede suponer un desembolso de entre 200 y 500 euros entre transporte, vestimenta, regalos y despedida.

Por último, la uruguaya dedica unas palabras a «esa gente que se entera que te vas a casar y se empieza a acercar». «Marta, hace diez años que no me hablas. No entendí la solicitud de Facebook. Porque ahora Marta sabe que, si quiere ir, tiene que garpar. Cuanto más tiempo pasa, me voy dando cuenta de lo lógicos que son en España», concluye con humor.