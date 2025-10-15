Una uruguaya que vive en España explica cuál es la clave de la felicidad en nuestro país: «Siempre hay momento...»
El español es un idioma con una variedad enorme de acentos y expresiones
Una argentina en España no entiende esto de los españoles: «Aplauden, empiezan a gritar...»
El español es un idioma con una variedad enorme de acentos y expresiones. Y, por supuesto, no se habla igual en España que en regiones distantes como el Cono Sur de América.
Sobre este tema ha hablado la usuaria de Instagram @emiliana_artagaveytia, ... una joven uruguaya que actualmente vive en España y comparte su día a día en redes sociales. En una de sus publicaciones más recientes explica lo que más le ha llamado la atención desde que llegó: la manera de insultar de los españoles.
En el vídeo, Emiliana asegura que los españoles tienen un talento natural para insultar. Con humor, explica que forma parte de la identidad cultural del país. «Tienen un talento nato para putear», dice, convencida de que el día de un español no está completo si no suelta al menos un insulto.
Los insultos que más le gustan de España
Una de las cosas que más le llama la atención es lo que ella denomina la «obsesión con el culo». Explica que muchas expresiones giran en torno a esa palabra, desde el clásico «a tomar por el culo» hasta «tonto del culo».
Otro de los insultos que analiza es el conocido «gilipollas», que para ella sería una especie de versión evolucionada del «gil» uruguayo. En su país, explica, se evita mencionar las partes del cuerpo en este tipo de insultos, mientras que en España parece no haber ningún pudor al respecto. «Nosotros somos más recatados, no decimos la parte del pito», comenta entre risas.
También menciona el insulto «capullo», que le resulta especialmente curioso por su ambigüedad. Le llama la atención que pueda sonar casi cariñoso dependiendo del contexto, y que se pueda intensificar con la palabra «integral», como en «capullo integral». En tono de broma, asegura que siente que está «insultando con tipos de pan».
Por último, destaca «guarra» como su favorito. Dice que pronunciarlo le da una satisfacción especial, quizá por su sonoridad o por la fuerza que transmite.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete