Un turista va de vacaciones a Madrid y opina sin filtros sobre esta ciudad: «Me gusta mucho, pero....»

Nadie duda del potencial de Madrid como capital turística. A diario miles de extranjeros pisan la ciudad en busca de sus múltiples atractivos. Los datos dejan pocas dudas sobre si el potencial de la región y además es en esta época del año, la recta final de primavera, cuando más visitantes se reciben.

Por este mismo motivo, Telemadrid emitió un reportaje en su telenoticias del pasado fin de semana en el que se destacaba que, si las previsiones se cumplen, la capital está camino de romper récords de cifras turísticas este verano.

De la información resaltaba que seis de cada diez turistas son extranjeros. El pasado abril, por ejemplo, llegaron 838.000 visitantes de otro país según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y su gasto en la capital tampoco para de crecer, siendo 318 euros la media diaria. Esta es, informaciones oficiales, la cifra más alta de la historia.

«'Viva', 'bella', 'frizzante'...»

En este sentido, uno de los aspectos que más destaca de Madrid, y que la cadena autonómica ponía especialmente en valor, es que, en base a datos de varios estudios, se asegura que 9 de cada 10 visitantes confirman que su estancia en la capital supera las expectativas respecto a las percepciones previas.

Además de dar cifras, la cadena habló con varios turistas que estaban por el centro de la ciudad para corroborar este extremo. «Es una capital muy bonita», apuntaba una joven, mientras que otro italiano se deshacía en piropos y elogios como 'viva', 'bella' o 'frizzante'. También una visitante extranjera aludía a la comida y sus lugares como grandes atractivos de la ciudad.

Sin embargo no todo el mundo opinó de la misma manera. «Me gusta... mucho, pero para pasar días de vacaciones, no para vivir», espetó a la cámara de Telemadrid un visitante que parecía ser de origen español. Su simple apunte chocó a muchos y es que esta reflexión es habitual entre muchos ciudadanos de localidades más pequeños que se sienten abrumados con el día a día frenético de Madrid.

Su comentario no fue el único que chirrió un poco. «Hace mucho calor», añadió una turista, que reconocía que el resto lo compensaba, con museos, agradables paseos y restauración. Más allá de esto, lo que está claro es que Madrid es un perfecto destino.