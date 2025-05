Un turista habla mal de las Islas Canarias tras visitar Fuerteventura y un canario le responde tajante: «No puedes comparar...»

Con la llegada del buen tiempo muchos ponen su mirada en las diferentes playas de las que se puede disfrutar en nuestro país. Un tópico de cada vez que llega esta época del año son las quejas sobre la masificación de algunos lugares, especialmente en aquellas provincias que son muy turísticas.

De hecho, muchos locales prefieren no publicitar determinados rincones para evitar así aglomeraciones y mantener algunos lugares reservados para la tranquilidad de quienes viven cerca todo el año.

Es también común que cuando una persona visita un lugar nuevo dé su opinión de qué le ha parecido. Esto a menudo se se hace a través de las redes sociales y cuando la valoración es negativa se puede topar con la respuesta de alguna persona del entorno.

El creador de contenido conocido como 'specialsixyt' compartió hace unas semanas su respuesta a un usuario que había criticado en las redes la playa de Cofete, en Fuerteventura.

Un canario defiende la playa de Cofete, en Fuerteventura

El joven clalifica a esta persona como «el mayor hater» de la isla. Uno de los argumentos del turista era que en el lugar no había «absolutamente nada». «A mí la playa del Bogatell, con su chiringuito, con su sangría de litro, pues me gusta más», expresaba.

Ante esta crítica, el joven ha asegurado que «probablemente no sea consciente de que está pisando literalmente uno de los lugares más históricos de Canarias». Aunque asegura que no duda que playa catalana de Bogatell sea un buen destino que incluso afirma que visitará, este creador de contenido ha querido poner especial énfasis en defender la playa de Cofete y su entorno.

«No me puedes comparar una playa urbana con una playa salvaje de 12 kilómetros que aparte de tener un paisaje de ensueño fue el escenario de películas top que fueron taquillazos mundiales», asegura. Entre las cintas que destaca se encuentra la primera del 'Planeta de los simios' o 'Exodus'.

«No me puedes comparar una playa urbana con una playa salvaje de 12 kilómetros»

También destaca como otro de los grandes atractivos la Casa Winter, «un domicilio en el que se dice que hay un estrecha relación con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial».

El turista asegura que no se puede hacer nada e ironiza con que un fugitivo debería ir allí si le busca la Policía para que no le encuentren. 'Special Six' le propone otras cosas como bañarse o conocer la historia del lugar. «Cuando vas a Cofete no solamente ves una playa bonita, visitas historia», afirma.

Algunas personas en los comentarios le han dado la razón a este usuario en su defensa de la playa. Muchos ponen en valor la paz y la tranquilidad de rincones como estos.