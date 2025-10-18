El truco para desatascar las tuberías de casa con un ingrediente casero: es fácil, rápido y barato

Las tareas del hogar suelen enforcarse a actividades como hacer la cama, lavar los platos, poner lavadoras, quitar el polvo, barrer o fregar, entre las más habituales.

Estas se realizan para mantener un orden y limpieza mínimos en una casa, algo a lo que ... hay que dedicarle más tiempo cuanto más grande o más estancias tenga un hogar, sobre todo si hay niños o mascotas en él.

Sin embargo, además de todas las actividades rutinarias y comunes, a veces también hay que desempeñar otras tareas que surgen por problemas concretos, como que se estropee un electrodoméstico o que se atasque una tubería.

Esto último es algo que puede ocurrir en cualquier vivienda, ya sea en la cocina porque se cuela comida y grasa por el fregadero o en la ducha o el lavabo por la acumulación de pelos y diferentes cosméticos, por ejemplo.

En esos casos, es de vital importancia no dejar pasar el problema e intentar actuar cuanto antes para que no se acumule la suciedad ni lo que atasca el conducto, algo que puede ir agravándose cada vez más.

El truco casero fácil, rápido y barato para desatascar tuberías

Es por ello que, cuando el atasco no es grave, podemos intentar solucionar nosotros mismos con elementos que tengamos en casa. Tal como explican desde la revista 'Homes and Gardens' octubre es un buen momento para desatascar tuberías debido a que deben estar preparadas para las lluvias y también por el paso del verano que ha podido hacer que algunos conductos sufran atascamientos o se deterioren.

Siguiendo sus recomendaciones, una manera fácil, rápida y barata de desatascar los desagües en casa es utilizando vinagre blanco. «Las bacterias y los lodos pueden acumularse en los desagües, especialmente en la sección del sifón. ​​Un sifón es la parte en forma de U del desagüe donde se estanca el agua y actúa como sello contra los gases del alcantarillado. Dado que este sifón está diseñado para retener agua, puede ser el primer punto de acumulación de lodos y proliferación bacteriana», indica para esta revista el fontanero Aaron Adams.

Cómo desatascar tuberías con vinagre blanco

De este modo, la forma de utilizar vinagre blanco para desatascar tuberías es muy sencilla: simplemente tienes que verterlo por el desagüe afectado mezclado con un poco de agua, en concreto especifican media taza de vinagre y media de agua. Después no deberemos dejar correr el agua durante unas horas, incluso se recomienda dejar pasar toda la noche sin usar ese lavabo, fregadero, ducha, etcétera.

De este modo debería ser suficiente para quitar obstrucciones superficiales ya que las más profundas y graves no deben tratarse con esta solución. En los casos más complicados, lo más aconsejable es contactar con un profesional en fontanería para que desatasque las tuberías con las herramientas y productos adecuados.

Buen método para prevenir atascos y eliminar malos olores

El remedio casero del vinagre blanco para los desagües, además de para algunos atascamientos, también puede ser un buen truco para prevenir que tus tuberías se obstruyan, ya que el vinagre puede deshacer restos de grasa o jabón, y también es bueno para eliminar los malos olores.

Desde el citado medio apuntan a que la gran parte de las tuberías actuales de PVC toleran bien el vinagre, sin embargo, sí que podrían dañar tuberías metálicas antiguas si se usa con frecuencia, por lo que se debe llevar precaución cuando no se tiene conocimiento sobre el material del que están hechas las tuberías de la casa.