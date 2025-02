Truco casero para secar rápido la ropa al sacarla de la lavadora

En el constante dilema de seleccionar la vestimenta diaria, pocos percances generan más frustración que descubrir que la prenda que queremos utilizar aún está húmeda. Mientras en verano este problema es menos común, las estaciones invernales imponen grandes desafíos, como el frío y la humedad, que hacen que sea prácticamente imposible secar nuestra ropa en pocos minutos. No obstante, existe un método que puede ayudarnos a solucionar este problema. En ese sentido, Tor Rydder, el popular creador noruego de contenido detrás del canal 'Organizing TV', ha revelado un truco para secar nuestra ropa de manera fácil y rápida sin necesidad de hacer uso de ningún electrodoméstico.

En el vídeo, que acumula más de 485.000 visualizaciones, Rydder asegura que este truco funciona tanto en hoteles como en casa. Asimismo explica que, para realizar este truco, debemos extender una toalla en una superficie plana y colocar la prenda mojada sobre ella. Luego, enrollar la toalla hasta formar una especie de 'burrito'.

El método 'burrito'

El proceso implica apretar el 'burrito' con los pies o las rodillas, permitiendo que la toalla absorba la humedad, aunque también podemos enrollar el 'burrito' para conseguir el mismo efecto, el youtuber no recomienda esta segunda opción para prendas delicadas. Después de desenrollar la toalla, Rydder explica que la prenda está prácticamente seca y afirma que este método reduce el tiempo de secado de una noche a solo un par de horas, eliminando hasta un 80% de la humedad.

Asimismo, Rydder explica que, en los días más cálidos, podemos usar la prenda para que se seque sobre el cuerpo. Sin embargo, en climas fríos, el youtuber recomienda dejarla secar al aire, lo cual lleva más tiempo, o recurrir a un secador de pelo. En este último caso, Rydder aconseja usar la velocidad más baja y mantener una distancia segura para evitar daños o incluso el riesgo de incendio. Si no se dispone de un secador, sugiere colocar la prenda frente a un ventilador o junto a una ventana abierta para aprovechar el flujo de aire.

Tras la publicación del vídeo, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones. En ese sentido, la usuaria 'Patreatzya' manifestó: «Este vídeo es fantástico. Este método del burrito es genial y perfecto para viajar. Definitivamente voy a probarlo cuando me vaya de vacaciones. Gracias por el gran consejo». Mientras que 'avawetzel' confesó: «La secadora dejó mi ropa todavía húmeda y no me di cuenta hasta que llegué a casa, así que estoy usando el método del burrito para ayudarla a secar más rápido. ¡¡¡¡muchas gracias!!!!».