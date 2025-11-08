Suscribete a
ABC Premium

Una tripulante de un crucero explica qué pasaría si el barco empieza a hundirse: «Es fundamental...»

Los trabajadores de la industria reciben una formación exhaustiva para manejar una evacuación

Imagen de la tragedia del Costa Concordia
Imagen de la tragedia del Costa Concordia reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los cruceros son considerados uno de los medios de transporte más seguros, diseñados para soportar todo tipo de contratiempos en alta mar. Sin embargo, como en cualquier medio de transporte, existe la posibilidad remota de un accidente, por lo que la tripulación de un ... crucero recibe una formación exhaustiva para manejar una evacuación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app