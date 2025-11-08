Una tripulante de un crucero explica qué pasaría si el barco empieza a hundirse: «Es fundamental...»

Los cruceros son considerados uno de los medios de transporte más seguros, diseñados para soportar todo tipo de contratiempos en alta mar. Sin embargo, como en cualquier medio de transporte, existe la posibilidad remota de un accidente, por lo que la tripulación de un ... crucero recibe una formación exhaustiva para manejar una evacuación.

Sobre este tema ha hablado la youtuber Luli, conocida como Luli de los Cruceros en su canal con casi 60.000 suscriptores. En uno de sus últimos videos, la joven explica el funcionamiento de los protocolos de seguridad a bordo, relatando su experiencia como fotógrafa en distintas embarcaciones y describiendo con detalle los procedimientos de evacuación.

Según explica Luli, «los barcos son como una ciudad flotante» en la que todo está cuidadosamente calculado para reaccionar a cualquier emergencia. Asegura que el personal a bordo recibe entrenamiento exhaustivo para enfrentar distintas situaciones, desde incendios hasta una evacuación completa del barco. «La tripulación sabe exactamente dónde debe estar y qué debe hacer en caso de emergencia», añade.

Para Luli, uno de los aspectos más curiosos de los simulacros es el uso de un «tobogán vertical» para evacuar a la tripulación en emergencias. Este sistema, conocido como «sistema de evacuación marino», permite a los tripulantes descender rápidamente al agua de manera segura. «Es una forma eficaz de evacuar a muchas personas en poco tiempo y con seguridad», comenta.

Se realizan simulacros semanales

Además, los cruceros realizan simulacros semanales que involucran a toda la tripulación, preparándolos para distintos escenarios, desde conatos de incendio hasta amenazas externas. Luli insiste en la importancia de estos ejercicios regulares, señalando que «es fundamental estar preparados» para que cualquier miembro de la tripulación sepa actuar con rapidez ante un eventual accidente.

La fotógrafa también revela detalles sobre su propio rol en caso de evacuación. «Mi tarjeta de emergencia indica exactamente lo que debo hacer en caso de evacuar, incluso el bote o balsa donde debo estar», explica.

A pesar de que las probabilidades de un hundimiento o accidente son mínimas, la preparación y la coordinación son esenciales en los cruceros. Según Luli, estos entrenamientos aseguran que la tripulación se mantenga en un estado de alerta constante y sepan cómo actuar para proteger a los pasajeros y a ellos mismos ante cualquier eventualidad.