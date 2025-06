Una trabajadora es despedida por abrir un paquete de galletas delante de sus compañeras: «No te puedes fiar de nadie»

En los últimos tiempos TikTok se ha afianzado como un espacio de contenidos virales. Choques culturales entre países, retos y coreografías que se imitan y se comparten o cuestionarios, muchos de ellos en pareja, que todo el mundo responde para confirmar gustos y semejanzas llenan la red, pero hay mucho más. Esta red de vídeos es aprovechada para muchos para desahogarse sobre cuestiones relacionadas con la empresa.

Así, también triunfan publicaciones sobre empleados que cuentan los entresijos de su trabajo pero también de quienes, más o menos abiertamente, se quejan de su empleo. Recientemente fue sonado el caso de una joven, que tras decenas de vídeos criticando su puesto y jefes acabó siendo despedida. Ahora, otro vídeo de una joven explicando su reciente despido se ha hecho viral.

La protagonista de la historia es Nadia, una joven de 18 años que en su cuenta de TikTok @nadianqtna_ acaba de contar su historia como empleada fija en un supermercado Spar. «A pesar de todo, me encantaron mis compañeras, aprendí mucho y me encantó la experiencia», apunta ella en el vídeo, que fue colgado hace dos días y que acumula ya más de 1,2 millones de visualizaciones.

«Para ir picoteando...»

«La verdad es que yo estaba muy feliz con ese trabajo hasta que ayer me llaman a las 9 para que fuera allí a la sede. Voy y lo que me dicen es que estoy despedida», dice ella tronchándose de risa. En el vídeo aparece junto a una amiga y va con un papel en la mano, que luego se descubre que es la carta con los motivos de su despido, que ella misma cuenta a la cámara.

@nadiaqntna_ A pesar de todo me encantaron mis compañeras aprendi mucho y me encanto la experiencua ♬ sonido original - nadiaqntna_

Así, como lee, el documento explica que «la empresa ha tenido constancia» de que hace unos días, al principio de su jornada, había «solicitado pagar un paquete de galletas para ir picoteando durante la tarde», a lo que sus compañeras de turno, entre ellas su responsable, «le respondieron que no, que la comida se paga y se como en el tiempo de descanso».

Lejos de reconocer la cuestión y su fallo, Nadia explica que «anteriormente con una compañera de trabajo, que no voy a decir el nombre obviamente, me había hecho unas hermosas croquetas deliciosas en el horno». La joven especifica que como era una empleada que llevaba mucho tiempo pensó que no había nada de malo y que tampoco lo sería comer Filipinos.

La carta continúa y especifica que una responsable abrió para explicarle que eso era «improcedente» y se dio cuenta de que «el paquete de galletas ya había sido abierto y empezado a consumir» y que además no lo había pagado. Ella defiende que pensaba que lo pagaría durante su descanso y que no lo había entendido y argumenta que además otra compañera, que no era la de las croquetas, también comió una galleta. «Yo también pensé que podía como ella. Pues no se podía y nadie me había dicho que no se podía», comenta a la cámara.

Su historia no acaba aquí y es que lee que esa misma tarde otra empleada se encontró un Chupa-Chups en el obrador y ella explica que se lo había regalado un cliente y que lo dejó allí porque no sabía qué hacer con él. El problema era que no tenía ticket y no podía argumentar que no lo había cogido sin pagar. Finalmente ella insinúa que también había un motivo de su despido relacionado con los panes del día que hacía «pero no voy a decirlo porque no me conviene».

«Bueno, esos son los motivos. Los demás no los voy a decir, ya me cansé y ya. Es que es flipante, de verdad», acababa ella el vídeo, que ha recibido más de 600 comentarios de todo tipo. Así, hay quien ha considerado que «hay que ser muy miserable en la vida para despedir a alguien por unas galletas y un Chupa-Chups», mientras que otra ha apuntado que «no quiero entrar en polémicas, pero me parece bien, un trabajo no es un instituto» y ha animado a Nadia a madurar.