Una trabajadora demanda a su empresa por pagarle por no hacer nada durante 20 años: «Tenían la esperanza de que renunciara»

El entorno laboral debe regirse dentro de unas normas y acuerdos que se produzcan y establezcan entre el trabajador y la empresa. Aunque existen reglas concretas para cada sector, también se pueden crear o acordar algunas condiciones especiales en casos concretos de empleados que lo necesiten.

Al no cumplirse estos acuerdos por alguna de las partes, normalmente se producen problemáticas en las que se puede, incluso, llegar a poner demandas o denuncias que les lleven a juicio.

Algo similar es lo que le ha ocurrido a una trabajadora francesa llamada Laurence Van Wassenhove, que entró a trabajar en France Telecom en 1993, empresa que hoy en día está a cargo de Orange. Al principio de ser contratada se tenía constancia de que Laurence sufre de una hemipléjica parcial (parálisis en la cara y las extremidades) desde que nació, además de tener epilepsia, así, le ofrecieron un puesto adaptado a sus condiciones especiales, tal como recoge 'Le Parisien'.

Hasta 2002, Laurence desarrolló su trabajo como secretaria y dentro del departamento de recursos humanos pero, tras ese año, pidió un desplazamiento que se le aprobó. Al cambiar de región, el puesto no era adecuado para ella, según un informe médico, pero Orange no realizó ajustes algunos y siguió pagándole como tal aunque la mujer no desempeñase sus funciones.

Discriminación en el trabajo por motivos de salud

Según Laurence, hizo todo lo que estuvo en su mano para dar a conocer su caso al gobierno y a la Alta Autoridad para la Luchas contra la Discriminación. Pasaron los años y no se produjo ningún cambio, estando desde 2004 hasta este año en un puesto en el que no trabajaba pero se le seguía ingresando una nómina. «Prefieren pagarle antes que hacerla trabajar», decía David Nabet-Martin, abogado de Laurence al medio citado. Así, confirmaba que habían presentado una denuncia contra la empresa y cuatro directivos por «acoso moral y discriminación en el trabajo ligados a su estado de salud».

«Contratar a una persona con discapacidad significa reconocer su labor y ayudarla a integrarse mejor en la sociedad», indicaba Nabet-Martin. «En este caso, a mi clienta se le negó todo esto al ser olvidada durante 20 años, con la esperanza de que renunciara a su puesto», terminaba diciendo, algo que ha recogido '20minutos'.

Atendiendo a la vista de la empresa, desde el medio 'La Dépêche informaban de que Orange había hecho todo lo posible para asegurar que la mujer pudiera trabajar en las mejores condiciones, además, afirman que estaba previsto «un regreso al trabajo en un puesto adaptado a sus capacidades», pero que nunca se llegó a producir porque Wassenhove estaba regularmente de baja por enfermedad. La compañía telefónica sostiene, as u vez, que siempre le pagaron el salario a tiempo, además de varias ayudas a fondo perdido.