Una trabajadora de un crucero explica lo que hace la tripulación si un barco empieza a hundirse: «Mi tarjeta de emergencia...»

Los grandes barcos de pasajeros están diseñados para enfrentar una amplia gama de contratiempos, desde condiciones meteorológicas adversas hasta problemas técnicos. Sin embargo, en casos extremos, puede ser necesario evacuar el buque, y para ello, todas las compañías de cruceros cuentan con protocolos estrictos.

Sobre este tema ha hablado recientemente Luli, una creadora de contenido especializada en cruceros que, además de contar con casi 60.000 suscriptores en YouTube, lleva trabajando muchos años como fotógrafa en este tipo de barcos. En uno de sus vídeos más recientes, la joven explica cómo se gestiona una emergencia a bordo.

«Mi tarjeta de emergencia indica exactamente lo que debo hacer en caso de evacuar, incluso el bote o balsa donde debo estar», comenta al principio de la publicación. Según cuenta, estas indicaciones resultan clave para que las operaciones de evacuación se realicen de manera rápida y organizada, minimizando el caos en una situación crítica.

¿Cómo se sale del barco en alta mar?

Uno de los aspectos más importantes que destaca es el uso del «tobogán vertical» en caso de una emergencia grave. Este dispositivo, conocido como «sistema de evacuación marino», permite a la tripulación deslizarse rápidamente hacia el agua. «Es una forma efectiva de evacuar a muchas personas en poco tiempo», asegura la joven.

Además de estos dispositivos, los cruceros realizan simulacros semanales para que la tripulación esté preparada para cualquier tipo de emergencia, desde pequeños incendios hasta amenazas más graves. «Es fundamental estar preparados», insiste Luli.