Un trabajador de gasolinera enumera las cosas que nunca deberíamos hacer en las estaciones de servicio: «El surtidor no es un parking»

Las gasolineras forman parte de la rutina de cualquier conductor. En ellas se repostan vehículos, se compran productos básicos e incluso se toma un café en medio de un viaje. Son lugares de paso, imprescindibles en la red de carreteras, pero también espacios donde la convivencia entre clientes y empleados puede generar fricciones. A menudo, comportamientos cotidianos que para muchos pasan inadvertidos se convierten en auténticos quebraderos de cabeza para quienes trabajan tras el mostrador. Precisamente por ello, un trabajador de una estación de servicio ha decidido compartir en redes sociales un listado con actitudes que observa a diario y que, según él, deberían evitarse.

Comportamientos a evitar

En su publicación confiesa que, uno de los aspectos que más le molestan, es la utilización indebida del surtidor: «El surtidor no es un parking, si has repostado y vas a tomar un café aparca en los aparcamientos libres». Recuerda que las estaciones no son bares ni restaurantes, aunque puedan tener pequeños servicios de hostelería. Por eso insiste en que hay normas de cortesía básicas que deberían cumplirse, como iniciar cualquier interacción con un simple saludo: «Lo primero 'Buenos días'».

La paciencia también es clave en estos espacios. El trabajador subraya que «si pagas con tarjeta te esperas a que te confirme el pago», algo que a menudo los clientes no respetan, generando confusión. En la misma línea, pide un poco de sentido común en el manejo del dinero: «No me pagues un café de 1,40 con un billete de 50».

Las peticiones extravagantes o fuera de lugar son otro de los problemas habituales. Como él mismo recuerda: «Esto no es un bar, es una gasolinera, lo que hay es lo que hay y no te voy a hacer un bocadillo al gusto». Además, «si cerramos a las 22.00 no vengas a las 21.50 por un café», añade.

Por otro lado, el trabajador hace hincapié en la necesidad de respetar su labor: «No hables por el teléfono mientras te atiendo» y advierte que «antes de las 8 am no te voy a servir alcohol». Del mismo modo, pide que se eviten actitudes molestas hacia los demás: «No hables a gritos».

La espera también es una cuestión de respeto. Como explica en su publicación: «Si estoy atendiendo a otro cliente no me pidas comanda, te atenderé en cuanto pueda». Y, ante las quejas habituales, recuerda una obviedad que muchos olvidan: «Los precios los pone la empresa, no yo».

El trato hacia el personal femenino también ocupa un lugar destacado en su reflexión. Reivindica la profesionalidad de sus compañeras y rechaza comentarios machistas: «Respeta al trabajador, las empleadas no son buenas por ser bonitas, en mi trabajo son buenas porque lo son».

Normas básicas de convivencia

Más allá del trato personal, el trabajador apunta a normas prácticas que deberían cumplirse para mantener la estación en condiciones. Por ejemplo, deja claro que «el aseo NO es público, este es un negocio privado». Además, recuerda que los avisos están para cumplirse: «Los carteles de suelo resbaladizo no son para que te los saltes y pises lo fregado».

Noticia Relacionada Alerta en las gasolineras: el riesgo de repostar combustible adulterado y las soluciones para evitarlo J. Bacorelle Con el objetivo de ahorrar en ocasiones acudimos a gasolineras cuyo origen del fuel es desconocido

También aborda uno de los conflictos más recurrentes: la falta de stock. Frente a clientes que reclaman con tono airado, su respuesta es sencilla: «Si nos quedamos sin un producto es porque ya se ha vendido, no porque no te lo queramos poner».

La lista publicada por el trabajador no es solo un desahogo personal, sino un recordatorio de que las gasolineras, al igual que cualquier otro negocio, funcionan mejor cuando se respeta a quienes las mantienen operativas. El listado que ha compartido no pretende ser un manual oficial, pero sí una guía práctica de cortesía. Desde no aparcar en el surtidor innecesariamente hasta no exigir lo que no existe en el establecimiento, su testimonio refleja la necesidad de que los clientes recuerden que la convivencia también pasa por los pequeños gestos.