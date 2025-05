Tony Aguilar habla alto y claro sobre lo que pasó con Melody tras la final de Eurovisión: «Estaba decepcionada y mosqueada»

Eurovisión 2025 se ha visto salpicado por las tensiones políticas, que han rodeado un año más el evento por la participación de Israel en el certamen. Más allá de esto, todos los focos en España se han puesto sobre Melody, quien quedó antepenúltima en la gran final con su tema 'Esa Diva'.

La representante española obtuvo solo 37 puntos -27 del jurado profesional y 10 del televoto- en lo que ha vuelto a ser un fracaso de España en el certamen y ha dejado una sensación agridulce tanto en RTVE como entre los eurofans. Y es que la sevillana protagonizó una actuación impecable que no convenció, firmando un puesto 24.

Melody decidió no dar declaraciones ante los medios de comunicación tras su resultado en Eurovisión y volar directamente a Málaga, donde reside, en vez de volver junto a la delegación española a Madrid. Además, la representante española canceló toda su agenda con RTVE para los días siguientes, incluida su entrevista el pasado lunes con David Broncano en 'La Revuelta'.

Durante estos días, han sido muchas las informaciones que se han vertido sobre Melody, asegurando que la sevillana estaba enfadada con su resultado en Eurovisión. La representante española aseguró a su llegada a España que se habían dicho «muchas cosas que no son verdad» y que había volado directa a casa porque «lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía».

Este mismo martes, Melody ha hablado ante las cámaras de 'Vamos a ver' para pedir que no se le grabe junto a su hijo, de solo un año. «Hoy se va a publicar el día que vamos a hacer la rueda de prensa, os voy a contar cosas, anécdotas que me han pasado. Lo que pasa es que se está formando una que no entiendo lo que está pasando...», ha señalado.

Tony Aguilar cuenta la verdad sobre lo que sucedió después de la final de Eurovisión

Hasta que Melody dé las explicaciones pertinentes, las especulaciones continúan. En este sentido, uno de los que ha aportado un poco de luz sobre la cuestión ha sido Tony Aguilar, locutor de Los 40 y uno de los narradores españoles de Eurovisión, que ha querido explicar cómo se encontraba Melody tras la final de Eurovisión.

«Yo vi a Melody pletórica, en todos los pases. Jamás de los jamases pensé que quedaríamos donde quedamos», comentó Aguilar, en una entrevista con Los 40. «Hablé con ella justo después del concurso y una vez que ya habíamos dado el ganador. Evidentemente, claro que estaba decepcionada y mosqueada», ha explicado el locutor.

Tony ha asegurado que, tras ese primer momento de enfado por parte de Melody, la artista se mostró después más optimista. «Luego hicimos el viaje al hotel juntos en el autobús de la delegación. Allí se cantó 'Esa Diva', intentó animar a los chicos. Estuvimos cantando la canción de camino y haciendo palmas», ha señalado.

«Por la mañana, me la volví a encontrar en el desayuno. Estaba mucho más tranquila y yo necesitaba darle un abrazo porque había visto el vídeo que había subido de madrugada», ha continuado explicando.

El locutor de radio ha trasladado, además, el desconcierto que vivieron dentro de la delegación española por el mal resultado de Melody en la final: «No nos lo esperábamos nadie, ni ella tampoco, ni nadie de la delegación ni nadie de España. Ninguno pensábamos que este año nuestra propuesta iba a tener esa posición».

«Se respiraba una buena posición en todo momento», ha insistido Tony: «Iba creciendo en las apuestas, pero también iba creciendo nuestro ánimo a que íbamos a tener una buena posición».

La polémica con Israel

Tony Aguilar también se ha querido pronunciar sobre la polémica en la que se vio envuelto por sus declaraciones y las de Julia Varela antes de la actuación de Israel en la primera semifinal, en las que mencionaron las víctimas mortales de la guerra en Gaza.

Unas declaraciones que provocaron la amenaza de la UER de multar a RTVE. Sin embargo, lejos de ceder, la Corporación pública emitió un mensaje antes de la final que rezaba lo siguiente: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina». Por el contrario, Tony y Julia decidieron no hacer referencia al conflicto bélico antes de la actuación de Israel en la final.

En este sentido, el locutor de radio ha querido pronunciarse sobre esta cuestión. «Para que los países se entrelazaran, se quisieran, hablaran, compartieran, qué mejor que la música, que es el lenguaje universal, no hay un lenguaje que entendamos mejor los seres humanos que la música. Ojalá pronto este festival hable solo, solo, solo y nada más que de música, de emociones y de lazos de unión de los países», ha sentenciado.