Toni Nadal da la mejor lección a los alumnos de un instituto: «La realidad a veces es dura, pero la gente que no os la cuenta es la que no os aprecia»

Es el arquitecto de uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país y de sus 16 primeros Grand Slams. A sus 64 años, Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, tiene mucho que enseñar y lo ha hecho recientemente en ... un instituto de Salamanca con alumnos de Bachillerato.

Director de la Rafa Nadal Academy hasta principios de este año 2025, Toni Nadal aún sigue rodeándose de jóvenes, al estar presente en el centro de formación que lleva el nombre del tenista manacorí como mentor, además de su faceta como conferenciante allí donde le reclaman.

En los últimos días sucedió en tierras salmantinas, donde Toni Nadal compartió un rato con adolescentes que le pudieron formular preguntas sobre esa metodología de trabajo que él ha implementado durante su carrera. Aunque lo cierto es que esos valores de los que habla Toni no solo resultan aplicables al deporte, sino a la propia vida.

De ahí que alumnos de Bachillerato del IES Lucía de Medrano, de Salamanca, disfrutaran de los consejos de Toni Nadal, que insistió en valores como la exigencia o el compromiso, aquellos que llevó de manera rigurosa con su sobrino y que, sin duda, le ayudaron a forjar su leyenda.

«La realidad a veces es dura, pero la gente que no os la cuenta es la que no os tiene aprecio u os quiere engañar», fue uno de los titulares que dejó Toni Nadal en su conferencia más reciente. Curiosamente, un discurso idéntico al que tuvo Rafa al hablar sobre Lamine Yamal en la emisión del último Universo Valdano, en Movistar Plus+.

«Si tú tienes objetivos elevados, tienes que tener una exigencia elevada»

En varias ocasiones Toni Nadal ha criticado la escasa tolerancia a la frustración en la juventud actual, algo que también quiso dejar claro a este público, en esta ocasión más joven de lo habitual. «El carácter es lo determinante en la vida. La gente que triunfa en la vida es la dispuesta a darse más oportunidades», señalando, además, factores como «la búsqueda exagerada de la inmediatez, falta de ánimo y sobrevaloración personal» como aquellos que conducen a la frustración.

Toni, que no quiso adentrarse en la palabra 'fracaso' cuando no se triunfa, dio un golpe de realidad a estos alumnos, a las puertas de su etapa universitaria. «En la vida hay que intentar no rendirse con las primeras dificultades, hay dificultades para todo el mundo. Los que al final consiguen sus propósitos no son normalmente los que lo tienen más fácil, son los que ponen más empeño».

Diferencia entre lo estricto y exigente

Toni Nadal también visitó recientemente Colombia con motivo de una serie de conferencias. Preguntado por un periodista local sobre su receta del éxito con su sobrino, fue claro.

«Yo no fui estricto, fui exigente, porque, evidentemente, si uno quiere alcanzar metas muy elevadas no queda más remedio que ser exigente».

Una perseverancia que dio sus frutos: «Hubo una exigencia constante día a día, siempre pretendiendo mejorar, siempre pretendiendo no detenernos en el proceso. No sé otro camino para alcanzar estas metas. Si tú tienes objetivos elevados, tienes que tener una exigencia elevada».