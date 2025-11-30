Suscribete a
El tío y exentrenador de Rafa Nadal dio una charla en un instituto de Salamanca

Toni Nadal da la mejor lección a los alumnos de un instituto: «La realidad a veces es dura, pero la gente que no os la cuenta es la que no os aprecia»
Toni Nadal da la mejor lección a los alumnos de un instituto: «La realidad a veces es dura, pero la gente que no os la cuenta es la que no os aprecia» IES Lucía de Medrano
Es el arquitecto de uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país y de sus 16 primeros Grand Slams. A sus 64 años, Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, tiene mucho que enseñar y lo ha hecho recientemente en ... un instituto de Salamanca con alumnos de Bachillerato.

