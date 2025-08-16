Tiempo de Juego estrena la temporada con un mensaje que deja a Paco González con un nudo en la garganta: «Me vais a hacer mucha falta»

Tiempo de Juego de la Cadena COPE empezó este viernes 15 de agosto una nueva temporada con el inicio del curso 2025-26 en Primera División. Un programa referencia en la radio española y que llena las tardes y noches de tantos y tantos oyentes.

El espacio, que comienza siempre con la habitual sintonía con la voz de Pepe Domingo Castaño en homenaje a una de las leyendas de la radio, tuvo este viernes un comienzo diferente. Sonó Pepe Domingo, sí, pero antes Paco González quiso tener un guiño con una oyente que envió un mensaje muy emotivo.

«¡Hola, hola! Hoy empezamos temporada ustedes y yo, que os sigo da igual dónde estéis. Para mí no será una más, será la temporada en la que no está mi marido. Falleció el pasado mes de mayo de un infarto en mis brazos. No lo tendré para preguntarme por qué me río o por qué lloro, que algunas ha habido escuchando la radio en una emisión de deportes», leyó, un tanto emocionado, el presentador de Tiempo de Juego.

«Se llama José y tiene 60 años. No puedo hablar en pasado»

«Solo quería decirlo porque me vais a hacer mucha falta para que cuando os escuche, intentar animarme un poco aunque esto es muy muy difícil. Se llama José y tiene 60 años. No puedo hablar en pasado. Gracias, porque sé que vais a ayudarme mucho aunque no lo creáis. Un beso muy fuerte a todos y a por una temporada más juntos», terminaba el mensaje mandado por Nieves.

Por supuesto, Paco González quiso dejarle una cariñosa dedicatoria. «Te vamos a acompañar un montón de días si Dios quiere, hasta el 19 de julio con la final del Mundial. Un beso gigante, Nieves».