Un técnico de emergencias señala los tres alimentos que debes vigilar antes de comerlos: «No es buena idea»

Planificar las comidas puede ser de gran ayuda para afrontar la semana ya que el tiempo suele ser más limitado y el cansancio por el trabajo a veces quita las ganas de cocinar.

Es entonces cuando se improvisa y se recurre a procesados, pero ... también hay alimentos que se encuentran por casa y que son básicos y muy útiles para apañar cualquier comida en casa.

En la despensa hay latas y otros alimentos que pueden solventar cualquier comida o cena. Aunque son buenas alternativas hay que vigilar que se encuentren en buen estado ya que sino pueden convertirse en un problema más que en una solución.

Sobre ello ha alertado Miguel Assal, técnico de emergencias que suele utilizar sus redes sociales para dar todo tipo de consejos que afectan a nuestra salud.

Los alimentos que nunca debes consumir, según un técnico de emergencias

Assal muestra alimentos básicos que todo el mundo tiene en su casa pero a los que hay que prestar atención. Son conservas como tarros de alubias, latas de pescado, frutas como naranjas o patatas.

A veces, una naranja puede tener un poco de moho y muchas personas simplemente quitan la parte afectada. Esto es un grave error: «Cortar lo malo y comerse lo bueno no es buena idea. Ese hongo ya ha liberado toxinas por toda la pieza».

Otro ejemplo de alimentos que no se deben comer son latas, botes o envases «que tengan la tapa ligeramente abultada». Resalta que si suena como hueco es peligroso su consumo por «riesgo de botulismo».

En el caso de las patatas, si tiene brotes o si al cortarlas están verdes significa que tienen «solanina, un compuesto muy tóxico». «Solo te aconsejo, luego haz lo que a ti te dé la gana», zanja este profesional.

Muchas personas han confesado en los comentarios que han consumido alimentos en este estado, pero que no sabían que era peligroso tomarlos.

No obstante, también hay personas que aseguran que nunca les ha pasado nada y, por tanto, seguirán comiendo como hasta ahora a pesar de conocer los riesgos.