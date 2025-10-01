Va al tanatorio para arropar a su amiga tras la muerte de su padre y lo que le pasa allí le deja sin palabras: «Con una agresividad...»

«No entiendo como alguien puede considerar que tratar así a alguien que acaba de perder a un ser querido es aceptable». La usuaria de Tik Tok @Leticia.bargallo resumió así de contundente una de las experiencias más desagradables que le ha tocado vivir en la cafería de un tanatorio. Y es que si ya de por sí uno lo pasa mal cuando acude a estos edificios de servicios funerarios, si además le tratan mal, el cuerpo se queda aún peor.

En una de las últimas publicaciones de la joven creadora de contenido realiza un relato que remueve conciencias sobre la importancia de la empatía, especialmente en los momentos de más tristeza como es la pérdida de un ser querido. Y es que la historia que rodea a la influencer se desarrolla como comentamos con anterioridad en un tanatorio, tras la incineración del padre de una de sus amigas.

«Tú imagínate que estás en el tanatorio, que acabas de incinerar a tu padre y dices: 'Voy a tomar una cafetito con mi familia, mis amigas, y así se me pasa el sofocón'. Y te toca una camarera que se pone a gritarte, a hablarte malamente y a faltarte al respeto. Le ha pasado a mi mejor amiga», señala con gran indignación en la grabación, en la que multitud de comentarios apoyan a poner una hoja de reclamaciones a la trabajadora ante la declaración.

«Tratándonos como el culo, con una agresividad y con un poco tacto que flipa»

Ante lo que debía ser un respiro se convirtió en un episodio doloroso y sobre todo, incomprensible. «Desde el primer momento, la camarera tratándonos como el culo, con una agresividad y con un poco tacto que flipa». Y es que, en una situación ya de por sí delicada, la falta de sensibilidad resultó desconcertante y dolorosa.

@leticia.bargallo No entiendo como alguien puede considerar que tratar así a alguien que acaba de perder a un ser querido es aceptable… ♬ sonido original - Leticia Bargalló

El punto álgido de tensión ocurrió cuando al servir unas tostadas, una de las chicas que acudió a la cafetería notó que faltaba una y se lo dijo a la camarera. «¿Qué te crees, que tengo 40 manos?», dijo la camarera ante la sorpresa de las presentes cuando se le dijo lo de su olvido.

«Creo que no todo el mundo vale para el mismo trabajo, está claro, pero, señora, si a usted no le gusta la hospitalidad, yo creo que una funeraria, un tanatorio, no es el sitio más adecuado para tratar así a la gente, ¿no?», apunta la creadora de contenido en el vídeo, aplaudido por muchos ya que abre un debate sobre los profesionales en algunos puestos vinculados al cuidado emocional.