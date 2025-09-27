Una sueca que vive en España opina sin filtros sobre el jamón, la paella y los platos más típicos de nuestro país: «No me gusta»

Uno de los habituales choques culturales que se da cuando uno va a otro país de viaje o a residir en él es el tema de la gastronomía. Y aquí es donde se ha querido detener Moa, una sueca residente en Málaga , que en uno de sus últimos vídeos en las redes sociales puntúa la comida de nuestro país.

Con un acento andaluz sensacional la joven creadora de contenido, cuyo usuario en Tik Tok es @mehagolahsueca, empieza a colocar sus productos preferidos en un ránking.

Para sorpresa de pocos el primero que sitúa es el jamón, que sale el primero en la lista, donde posteriormente aparece el salmorejo y lo coloca en una destacada séptima posición. «Eso no se ni lo que es», dice la chica cuando ve aparecer lo que se intuye son unas tortillitas de camarones, la mítica receta gaditana.

«La paella, no voy a decir nada que no he estado en Valencia y no es algo que me vuelva loca», dice la chica, que coloca este tradicional plato de la gastronomía española en un octavo lugar.

«Lo he probado y no me gusta», dice contundente sobre lo que parece ser una carrilleras en salsa, según aparece en la foto del vídeo, que hace girar distintos platos para su puntuación. Así de esta manera lo coloca en un noveno lugar, antes de que aparezca en escena las croquetas de jamón. «No está mal», dice sobre este manjar al que le otorga el cinco.

Se decanta por darle un dos al pulpo a la gallega. «No hay que decir nada más», apunta antes de darle un tres a un plato que según ella «nunca falla» como son las patatas bravas. Con el cuatro se queda la tortilla de patata, que es el plato más representativo de la gastronomía española según indicó hace meses una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Está riquísima, vamos», dice instantes antes de ponerle el seis, y último número, a los churros con chocolate.