El sorprendente mensaje de Matt Damon al dueño de un restaurante de Barcelona tras su visita: «Tienes que trabajar más»

España es, año tras año, uno de los destinos favoritos del turismo internacional. Tanto es así, que ocupa el segundo lugar en el mundo, solo por detrás de Francia, en número de visitantes. El buen clima, su rica arquitectura, la variada gastronomía y la vida cultural hacen que millones de personas elijan pasar sus vacaciones en nuestras costas y ciudades. Entre ellos, no faltan las estrellas de Hollywood, que suelen aprovechar el verano para dejarse ver en lugares tan emblemáticos como Ibiza, la Costa del Sol o Barcelona.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido Matt Damon, protagonista de películas como 'El indomable Will Hunting' o la saga Bourne. Después de pasar unos días de descanso en la isla de Ibiza, el intérprete viajó a Barcelona, donde disfrutó de la capital catalana y, en especial, de su oferta gastronómica. Allí, el pasado viernes por la noche, visitó un pequeño restaurante del barrio de Poble Sec y, tras cenar, dejó una nota dedicada a uno de los dueños con un mensaje que se ha viralizado.

El actor, asesorado por el personal del hotel en el que se alojaba en la Ciudad Condal y también por el conductor que le llevó hasta la zona, terminó cenando en Denassus, un local abierto hace seis años por Sergi Ruiz y Alejo Mailan. Sin embargo, el azar quiso que la anécdota no se limitara a la mera presencia de una estrella en el local. Y es que, poco antes de la llegada del actor, uno de los dueños había decidido marcharse a casa pensando que la noche iba a ser tranquila. El propio Alejo Mailan lo relató en la Cadena Ser: «Solo teníamos tres reservas para las 22.00, así que le dije al director que me iba porque no había faena. Pero dos horas más tarde me llama Jordi y me dice que está ahí Matt Damon».

El humor de Matt Damon conquista Barcelona

La sorpresa fue mayúscula, un viernes en el que esperaba poca actividad terminó con un invitado de lujo en el restaurante. Al enterarse de la situación, Mailan sugirió a sus compañeros que intentaran inmortalizar el momento con una fotografía y, si era posible, con una dedicatoria del propio actor. Damon, lejos de mostrarse esquivo, se prestó al juego y escribió un mensaje en tono cómico que ha acabado siendo viral: «¡Que te den Alejo, tienes que trabajar más!».

El restaurante no tardó en compartir lo sucedido en su perfil de Instagram, junto a las imágenes del actor y la dedicatoria. «Cuando Matt Damon viene a casa (nos encantaría ser uno de sus restaurantes favoritos de Barcelona), intentamos que cene 'Denarices' Aunque pueda echar de menos a uno de los dueños», manifestaron en la descripción.