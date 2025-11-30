Simón Pardiñas, dentista, sobre cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo de dientes: «Se acumulan millones de bacterias que pueden ser perjudiciales»

La salud bucal va más allá de cuestiones estéticas y de la imagen que uno quiere proyectar hacia los demás. Mantener la boca sana y limpia es fundamental para lograr el bienestar general y mejorar nuestra calidad de vida.

El cuidado de los dientes ... no solo se limita a evitar que se pongan amarillos o controlar el mal aliento. Tener una buena higiene en esta parte del cuerpo es clave para prevenir algunas enfermedades que pueden interferir en nuestro día a día.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión