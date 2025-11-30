Simón Pardiñas, dentista, sobre cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo de dientes: «Se acumulan millones de bacterias que pueden ser perjudiciales»

Además de limpiarlos de manera habitual y acudir a los profesionales, es clave el uso que se hace del cepillo de dientes. Hoy en día, son muchas las personas que tienen dudas sobre cada cuánto tiempo debe cambiarse este instrumento. Y es que no hacerlo cuando toca puede conllevar fatales consecuencias.
Simón Pardiñas, dentista y divulgador científico, resuelve esta cuestión en un vídeo publicado en su perfil de TikTok y ha ofrecido una serie de consejos al respecto.
El dentista Simón Pardiñas indica cuándo hay que cambiar el cepillo de dientes
Simón Pardiñas indica que si las cerdas de tu cepillo se ponen mal rápidamente, probablemente sea porque «estés realizando una técnica incorrecta y apretando demasiado». «Esto puede dañar tus dientes y encías», avisa.
En este sentido, el dentista explica cada cuánto tiempo se debe cambiar el cepillo. «Normalmente, recomendamos hacerlo cada tres meses», revela. No obstante, el dato es distinto para aquellos que hayan estado enfermos. «Si has pasado por algún tipo de infección vírica o bacteriana, lo aconsejable es justo después porque se acumulan millones de bacterias que pueden ser perjudiciales», añade.
Por último, el doctor Pardiñas comparte un truco muy útil: «Lo mejor es renovarlo en cada estación: verano, otoño, invierno y primavera».
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete