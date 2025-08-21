¿Qué significa la pegatina de este caballito que llevan muchos coches en la parte trasera?

A la hora de ir en coche, hay algunos documentos y normas que son obligatorias. Siempre debemos llevar encima el permiso de conducir, el de circulación o la tarjeta de la ITV. También hay que ponerse el cinturón de seguridad y tener el vehículo en regla.

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) emite algunas pegatinas que los automóviles deben llevar. En caso contrario, el conductor puede ser multado.

Por ello, cuando vamos por la calle y vemos un coche con etiquetas, nos preguntamos qué significan y si son imprescindibles.

Hay una muy común en muchos vehículos españoles. Se trata de un caballito. Suele ir pegada en la parte trasera, justo al lado de las luces de freno. Pero, ¿qué quiere decir exactamente?

El caballito celtíbero, la pegatina que llevan algunos coches

En España, no es nada raro ver coches con algunas pegatinas curiosas. Normalmente, la persona ha decidido ponerlas por puro placer o cuestiones estéticas. Una de ellas es la del caballito celtíbero. ¿Qué significa?

El caballito celtíbero es uno de los símbolos de Soria. Para conocer su importancia, hay que remontarse hasta la Edad Antigua, una época en la que los romanos dominaban gran parte del territorio. Estos intentaron conquistar Numancia, una antigua aldea celta. El enfrentamiento duró 20 años. Finalmente, Roma salió victoriosa, pero para los numantinos esta guerra supuso un antes y un después. Se dieron cuenta del espíritu luchador e incansable que tenían. Algo que, a día de hoy, han querido poner en valor a través del también llamado caballito de Soria.

Son muchos los sorianos que llevan esta figura en sus vehículos, aunque también se pueden ver en otros sitios como en los tejados de las casas. Incluso este caballo 'cabalga' por uno de los tramos acabados de la Autovía del Duero o A-11.

Facebook

Se ha convertido en un motor de turismo para esta provincia de Castilla y León, pues en las tiendas se pueden encontrar desde joyas hasta galletas con esta forma.

¿Por qué se pone en los coches la pegatina del caballito de Soria?

Todo aquel que lleva el caballito de Soria pegado en su coche es porque quiere poner aprecia los orígenes de su tierra. Asimismo, es una forma de compartir esa mentalidad ganadora que en una momento muy lejado sus antepasados jamás perdieron.