El sencillo truco para evitar que te asignen el asiento del medio al comprar un billete de avión: «Un 100% de acierto»

Un viajero muestra en un vídeo una forma rápida para impedir que el sistema de la aerolínea asigne un asiento que no desea

El sencillo truco para evitar que te asignen el asiento del medio al comprar un billete de avión
El sencillo truco para evitar que te asignen el asiento del medio al comprar un billete de avión TIKTOK
Poder elegir asiento en un avión es el deseo de cualquier viajero. Y es que muchos pasajeros anhelan hacerse con aquel situado junto a la ventana o el pasillo y, en cambio, quieren esquivar el más temido: el asiento del medio.

Conscientes de ello, ... las aerolíneas, sobre todo aquellas de bajo coste, suelen cobrar un plus en el billete por la elección del asiento en el avión. Sin embargo, existe una opción de evitar que el sistema asigne el asiento del medio sin pagar un solo euro más.

