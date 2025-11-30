El sencillo truco para evitar que te asignen el asiento del medio al comprar un billete de avión: «Un 100% de acierto»

Poder elegir asiento en un avión es el deseo de cualquier viajero. Y es que muchos pasajeros anhelan hacerse con aquel situado junto a la ventana o el pasillo y, en cambio, quieren esquivar el más temido: el asiento del medio.

Conscientes de ello, ... las aerolíneas, sobre todo aquellas de bajo coste, suelen cobrar un plus en el billete por la elección del asiento en el avión. Sin embargo, existe una opción de evitar que el sistema asigne el asiento del medio sin pagar un solo euro más.

El creador de contenido y experto en viajes Jorden Tually ha revelado en un vídeo un sencillo truco para que la aerolínea de bajo coste no asigne el asiento del medio del avión. El método es totalmente gratuito y no falla.

Cómo evitar que te asignen el asiento del medio en el avión

El experto en viajes explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@jordentually) que las aerolíneas de bajo coste suelen asignar de forma automática los asientos del medio a quienes seleccionan la opción de «asignación aleatoria». De esta forma, las compañías buscan incitar a los usuarios a pagar por elegir el asiento en la ventana o el pasillo.

No obstante, existe una forma de evitar que el sistema de la aerolínea asigne automáticamente al usuario el asiento del medio. Lo primero que realiza Tually es comprobar cuántos asientos de este tipo quedan aún disponibles en su vuelo al realizar el check-in.

Tras comprobar que quedan disponibles un total de 10 asientos del medio libres en el vuelo, el siguiente paso es simular una compra de esa cantidad de billetes, tal y como muestra Tually en el vídeo. «Voy directamente al sitio web y finjo comprar 10 asientos del medio», explica.

Para realizar la compra de estos billetes, Tually introduce el nombre de cada pasajero ficticio. «Ingresa solo un montón de letras al azar y continúa», explica. A continuación, en la asignación del asiento, selecciona todos los del medio o aquellos que desea evitar y hace click en «continuar».

#travel #ryanair #budgetairline #airline #travelhack ♬ original sound - Jorden Tually @jordentually This travel hack has saved me from MANY a middle seat over the years. It’s actually never failed me and has a 100% perfect record when done correctly! It’s easiest when done on a computer & even easier if you do it closer to checkin as less seats are available 😌 share with a mate & save for future use, ENJOY! PS: can we sue the airlines for saying “random allocation” when I know that’s simply not true 🤨 #whatheck

Según explica Tually, «el sistema mantendrá estos asientos reservados durante aproximadamente 10 o 15 minutos». Este será, precisamente, el tiempo que tendrá el usuario para realizar el verdadero check-in y asegurarse un asiento mejor. Y es que, al seleccionar «asignación de asientos aleatorios», el sistema no podrá asignar aquellos que ha bloqueado anteriormente.

Este método es, además de sencillo, muy rápido. «Solo me tomó dos minutos y ahora tengo un asiento junto a la ventana», celebra el creador de contenido. «Nunca me ha fallado y tiene un 100% de acierto cuando se hace correctamente», subraya.

En la descripción del vídeo, que acumula más de 1,8 millones de visualizaciones, Tually recomienda realizar el proceso desde el ordenador y señala que es más eficaz si se hace lo más cerca posible de la fecha del check-in, «ya que hay menos asientos disponibles».