Las semillas de la papaya son comestibles y protegen el corazón: así se deben consumir

La fruta es imprescindible en una dieta sana y equilibrada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar, al menos, 400 gramos o cinco porciones al día, pues asegura que «reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles».

Se trata ... de un alimento muy completo. Nos aporta vitaminas, minerales, fibra y tiene propiedades antioxidantes que protegen a las celúlas de nuestro cuerpo. Además, no podemos olvidar que tiene una función fundamental: hidratarnos.

Plátano, manzana, naranja, kiwi, piña, melón, sandía, fresa... Existen muchos tipos de frutas. Estas pueden ser de diferentes tamaños, sabores y colores. La lista es interminable, por lo que seguro que todos pueden encontrar alguna que encaje con sus gustos.

Una de las frutas más peculiares es la papaya. Es originaria de regiones tropicales como Centroamérica y Sudamérica. Con el paso del tiempo, se empezó a cultivar en otras partes del mundo como Asia y África. Y es que esta ha ganado una gran popularidad en los últimos años debido a la gran cantidad de beneficios que tiene en la salud. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que es «muy apreciada por sus propiedades nutritivas». Sin embargo, quiere dejar claro que «no es un producto milagroso ni un superalimento».

Beneficios de la papaya, según la OCU La papaya tiene un componente llamado papaína , una enzima que ayuda a hacer la digestión.

Evita el estreñimiento por su alto contenido en agua y fibra.

Es diurética y tiene propiedades antioxidantes .

Tiene un alto contenido en vitamina C , «más que una naranja».

Su alto nivel de vitamina A «colabora a mejorar la salud de la piel».

La OCU señala que la papaya destaca por ser una fruta «poco calórica gracias a su bajo contenido en hidratos de carbono». «El 88% de su volumen es agua y el resto fibra, por eso se suele incluir en dietas adelgazantes», añade. La organización ha puntualizado que «no hay ningún estudio fiable que avale este dato».

Como cualquier otra fruta, la papaya está recubierta por fuera por la piel. Por dentro se puede encontrar la pulpa, que es carnosa y de color naranja. Asimismo, tiene unas semillas negras. Estas son comestibles y lo cierto es que tienen muchos efectos positivos en el organismo.

Los beneficios de las semillas de la papaya

Desde el Mercado Villa de Vallecas, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, explican que las semillas de la papaya «son comestibles» y se pueden tomar crudas o cocidas. Una manera muy habitual es molerlas y aplicarlas a nuestras comidas como si fuese pimienta.

Es cierto que las semillas de papaya tienen un sabor amargo. Por ello, tanto la OCU como la Academia Española de Nutrición y Dietética desaconsejan su consumo. «Se recomienda quitarlas, sobre todo si vamos a preparar un batido», señalan.

Sin embargo, el Mercado Villa de Vallecas afirma que «son muy nutritivas y aportan a nuestro organismo importantes vitaminas, minerales y antioxidantes». Y no solo eso. Las semillas de papaya «fortalecen nuestro sistema inmunológico y proteger nuestro corazón».