La rutina sencilla de gimnasio para trabajar el abdomen al completo: solo necesitas una botella y una esterilla

Mantener un abdomen fuerte ha pasado en los últimos tiempos de ser un objetivo puramente estético a convertirse en un pilar esencial del bienestar físico y la prevención de lesiones.

Así, con el aumento de entrenamientos funcionales y disciplinas como el CrossFit o ... el pilates, cada vez más personas entienden que el 'core' no solo moldea la figura, sino que sostiene la postura, protege la columna y mejora el rendimiento deportivo.

Cuando hablamos del 'core' nos referimos al conjunto de músculos abdominales, lumbares, glúteos y de la pelvis, que cumple además una función esencial en la estabilidad y el movimiento corporal. Mantenerlo fuerte no solo mejora el rendimiento deportivo, sino que también previene lesiones y dolores lumbares, uno de los problemas más comunes en la población adulta.

Fisioterapeutas y entrenadores coinciden en que un 'core' funcional es la base para cualquier disciplina, desde el running hasta el levantamiento de pesas. Su cuidado constante representa una inversión en salud, movilidad y calidad de vida.

La popularidad de los entrenamientos cortos de alta intensidad ha impulsado rutinas que trabajan el abdomen de forma integral, combinando fuerza, estabilidad y respiración.

Una de ellas es la de Bruna, una creadora de contenido que en las plataformas digitales es conocida como @Brunisfit. La joven, amante del fitness y la vida saludable, ha subido a Tik Tok una rutina completa para trabajar el abdomen en la que solo necesitas una botella y una esterilla.

Rutina de abdomen completa Elevaciones de pierna en V : Son un ejercicio avanzado para fortalecer el core. Implican elevar simultáneamente el tronco y las piernas mientras se está acostado boca arriba para formar una «V» con el cuerpo.​

Swings de pierna abdominal: Se trata de una combinación de la descripción de dos ejercicios diferentes: los 'leg swings' (balanceos de piernas) y los ejercicios abdominales (específicamente las elevaciones de piernas). Entre medias colocamos una botella.

Elevaciones de pierna: Para hacer elevaciones de pierna abdominales, túmbate boca arriba, mantén la espalda baja pegada al suelo y eleva las piernas estiradas o con las rodillas flexionadas hasta formar un ángulo de unos 90 grados.

Crunch piernas elevadas: Acuéstate boca arriba con las piernas dobladas en un ángulo de 90 grados hacia el techo. Luego, eleva el torso apoyando las manos detrás de la cabeza (sin tirar de la nuca) y contrae el abdomen, separando hombros y omóplatos del suelo. Para bajar, inhala lentamente mientras vuelves a la posición inicial, manteniendo la zona lumbar pegada al suelo.

Crunch piernas flexionadas: Similar al ejercicio anterior pero con las piernas flexionadas, haciendo el mismo recorrido de movimiento con el cuerpo y con el abdomen apretado.

En el vídeo de 24 segundos de duración podemos ver hasta cinco ejercicios diferentes trabajados desde el suelo, con una esterilla y en ocasiones una botella para ayudar a dificultar el movimiento.

En los movimiento que realiza Bruna en la grabación se trabaja todo el abdomen, que incluye el recto abdominal, el piramidal, los oblicuos (externo e interno) y el transverso abdominal en la pared anterolateral. Todos ellos son fundamentales para la flexión, rotación e inclinación del tronco, la respiración y el aumento de la presión intraabdominal para funciones como la defecación.

La experta propone en el vídeo combinar estos ejercicios durante tres vueltas completas y de 15 a 20 repeticiones por ejercicio. Un trabajo que con los descansos incluidos nos llevará no más de 20 minutos de sesión.