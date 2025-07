Esta es la rutina de ejercicios que hace Pablo Motos para mantenerse en forma: «Hago una meditación de 15 minutos...»

Pablo Motos puede presumir de músculo a sus casi 60 años (los cumple el próximo mes de agosto). Su transformación física en la última década ha sido notoria, como él mismo se ha encargado de mostrar a través de las redes sociales.

Y eso que su trabajo como presentador de El Hormiguero le absorbe mucho. El de Requena ha intervenido en el pódcast de crecimiento personal Tengo un plan, presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, donde ha desvelado cómo ha sido su camino hasta conseguir su cuerpo actual.

Para ponerse en forma, los expertos siempre recomiendan juntar una rutina de ejercicio con una alimentación saludable y equilibrada. Lo cierto es que Pablo Motos aquí comenta más qué tipo de deporte practica, aunque deja una reflexión sobre sus hábitos alimentarios que a más de uno le dará que pensar.

«Me levanto a las 8:00, desayuno nueces, bayas de goji y una tortilla grande, francesa o una tortilla solo de claras, depende de lo que vaya a entrenar ese día. Prefiero que mi cuerpo funcione con grasa a que funcione con carbohidrato. Con carbohidrato todo va mejor, pero a mí no me gusta. Prefiero que mi cuerpo se acostumbre a usar las grasas y la proteína como combustible», asegura.

En cualquier caso, no se puede decir que Pablo Motos descuide la alimentación, pero su éxito parece radicar en el hábito de ejercicio que ha creado con el tiempo. Una rutina que sigue de manera estricta, tal y como ha desvelado.

Los ejercicios de Pablo Motos para mantenerse en forma

Después de desayunar, el presentador televisivo medita. «Todos los días hago una meditación de 15 minutos». Y, después, la actividad deportiva. «Hago boxeo, yoga y fuerza. La fuerza, que es lo que se pierde con la edad, la explosividad y velocidad, que es lo que tienes con el boxeo. Y la elasticidad, que la ganas con el yoga. Haces las tres y nunca vas a ser el número uno en ninguna de las tres prácticas, pero tu cuerpo te lo agradece», comenta.

«El mayor beneficiado cuando entrenas es el cerebro» Pablo Motos

Probablemente, en su día, a Pablo Motos le supuso un esfuerzo iniciar esta rutina de ejercicios. Ahora ya no lo percibe de esa manera. «Las dos primeras horas de mi día siempre se las dedico a la salud, a cuidarme. Es mimarme, no es el esfuerzo de entrenar, me gusta cuidarme», valora.

Porque más allá de que el deporte, en su caso, le permite ahora lucir músculo, él da mayor importancia a lo que esta rutina le ha generado en su día a día, en su actividad profesional. «El mayor beneficiado cuando entrenas es el cerebro. Hay más riego sanguíneo, tomas mejores decisiones, estás de mejor humor...».

Cómo le picó el gusanillo por el deporte

El de Requena menciona como un beneficio clave del deporte el hecho de encontrarse más fresco de cabeza, tanto para el trabajo como para su propia vida privada. Precisamente, por darle importancia al cerebro comenzó su interés por la actividad deportiva.

«Empecé a devorar libros del cerebro, libros de salud y de medicina. Necesitaba más hallazgos. Una cosa me llevó la otra y en un enero cualquiera me apunté a un gimnasio. Estaba gordo y viene un tío y me dice '¿quieres hacer la portada de Men's Health?' 'Yo desayuno Nutella, ¿no me estás viendo la barriga que tengo?' 'Pero nos encargaríamos de todo, te lo haríamos todo gratis...' Hice la portada de Men's Health y luego me dio mucho coraje perder lo que había ganado. Así que a partir de ahí empecé a meterme en lo de la salud obsesivamente», cuenta en Tengo un plan.

Su interés fue en aumento y su trabajo en El Hormiguero y conocer a muchos invitados y muy diferentes fue, también, fundamental. «Empecé a leer libros de salud, a meterme en el mundo de los suplementos, a estudiarlo todo. Al programa vienen algunos de los mejores del mundo. A Hugh Jackman le digo '¿cómo entrenas, cuántas veces haces pierna?' 'Es que estos músculos son de bailar, solo salen bailando', contesta. Thor, La Roca... Todo eso me ha ido llevando a hacer mi propio plan de entrenamiento, de suplementos, yo creo que tengo un cóctel bastante apañado», opina.