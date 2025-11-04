La rutina de ejercicios de Katy Perry para estar en plena forma y que es ideal para unos brazos fuertes

Katy Perry es una de las cantantes más seguidas en todo el mundo. Cada aparición pública de la artista genera titulares y uno de los aspectos que más se comentan de ella es su estilismo, los originales looks que luce, y su figura.

Esta ... ha llamado especialmente la atención en el último año, tras varias actuaciones y con su presencia en eventos y fiestas donde se ha mostrado con un cuerpo cada vez más tonificado, brazos y piernas musculados. Es por ello que muchas de sus seguidoras y seguidores se preguntan qué ha hecho Katy para verse bien y en plena forma y ella no ha dudado en compartir sus secretos de belleza.

La rutina de ejercicios de Katy Perry La respuesta está clara: ejercicio físico, alimentación y descanso. ¿Pero qué tipo de actividad, qué deportes está practicando? Y en cuanto a la dieta, ¿qué alimentos tiene en su despensa? Respecto al primer punto, la cantante ha compartido con la revista 'Women's Health' que el centro de su entrenamiento semanal es acudir a clases de yoga de alta potencia, CorePower. Esto es una vez por semana y a él le debe, según afirma, la tonificación y fuerza de sus brazos, combinado con los entrenamientos focalizados combinando pesas de diferentes resistencias, tres o cuatro veces por semana. En definitiva, suele realizar cuatro o cinco sesiones de ejercicio físico con un entrenador para estar saludable. Gira de Katy Perry: conciertos en España La artista se encuentra inmersa en una gira internacional, 'The lifetimes tour' que la va a traer a varias ciudades españolas. Las fechas más cercanas son en este mes de noviembre: el día 9 actúa en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. La expectación es máxima y sus fans esperan la llegada de la artista a nuestro país en dos shows con un gran despliegue de medios, tal y como la propia Katy muestra en sus redes sociales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) Por si esto fuera poco, para 2026 también estará visitando escenarios españoles. Se ha confirmado que formará parte del cartel del festival O son Do Camiño, en Santiago de Compostela, del 18 al 20 de junio. Después estará en el Río Babel, en Madrid, con una segunda actuación en la capital de España que también está siendo muy esperada por sus seguidores. Este evento se desarrollará del 3 al 5 de julio.

