Un rumano que vive en España señala las diferencias de la policía con nuestro país: «Y esto no me lo podéis negar»

En el perfil de TikTok de Alex Rosu uno se puede encontrar con multitud de vídeos sobre tradiciones y cultura rumanas en español. El joven, siempre con un tono desenfadado e incluso humorístico, relata curiosidades a menudo nacidas de la comparación cotidiana entre ambos países. Una de sus últimas parece tajante: «En Rumanía, la policía es mucho más estricta que en España», asegura. Al titular le falta el asterisco de la policía con respecto al control del tráfico, tal y como luego se desarrollan las ideas en el vídeo.

La precuela del vídeo es otro en que Rosu señala que en Rumanía «se conduce fatal». Dadas las críticas recibidas, matiza: «Me refería a que conducimos de manera muy temeraria y a mucha velocidad, y eso no me lo podéis negar». Y vuelve al tema que le ocupa: «Pero lo cierto es que las consecuencias de cometer infracciones en Rumanía son mucho más graves que en España. En Rumanía, la policía te puede quitar el carné de conducir por motivos muy simples. En España tienes que hacer cosas muy graves para que te lo quiten.

Otro tema que no pasa por alto es el de el alcohol al volante. Si has bebido aunque sea un poco y te pilla la policía, adiós carné», o si «excedes la velocidad en lo que un policía considere mucho», o si «has causado un accidente» o «le dejas el coche a alguien que no tiene carné».

El factor personal

Alex Rosu insiste en que «muchas veces» son los policías los que deciden si está mejor o peor «a cuánta velocidad hayas excedido la máxima permitida». Por lo tanto, «sí, son bastante más estrictos que en España, pero también es verdad que la influencia de una persona hace mucho a la hora de relacionarte con un policía», y repite, «eso nadie me lo puede negar, lo siento mucho». En la selvática caja de comentarios aparecen posturas que ratifican con convencimiento lo expuesto por el joven creador de contenido, pero también lo contrario. Seguimos entonces igual.