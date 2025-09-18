Roberto Brasero pone fecha al fin del calor en España y alerta sobre el tiempo que llega: «Las temperaturas bajarán de golpe»

El calor parece resistirse a abandonar el país y, a jueves 18 de septiembre, las temperaturas son similares a las del pleno verano de agosto o julio, superándose los 40 grados y con los cielos despejados en muchas partes del país.

Aunque el fin del estío es el 22 de septiembre, los modelos meteorológicos parecen indicar que este se va a adelantar un poco, ya que este fin de semana se espera un cambio brusco de tiempo con el que el calor sofocante quedará atrás.

Esto es lo que ha explicado Roberto Brasero en su último pronóstico del tiempo que va a hacer en España en estos días. Para este jueves y viernes aún sentiremos las altas temperaturas pero, «el sábado van a bajar un poco, aunque será un día caluroso» comienza explicando.

Lluvias para el fin de semana en estas zonas

«¿El viernes saben qué tendremos? Más nubes, nubes y humedad, va a ser un día como de bochorno». Mientras señala a los modelos, apunta: «este es el frente que llega el sábado, en Galicia ya puede llover por la tarde, tormentas en el interior del Cantábrico».

Pero tal como indica el hombre del tiempo de Antena 3, el último día del fin de semana será cuando notemos ese cambio en la meteorología: «El domingo una brusca bajada de las temperaturas. Es más, domingo y lunes vamos a pasar de pleno verano a tiempo otoñal, en dos días», recalca.

También bajada brusca de las tempertaturas

El domingo 21 «es cuando el frente cruza, eso son lluvias en más zonas y, sobre todo, el frente se va a llevar el calor, la masa de aire subtropical el domingo se marcha y, de un día para otro, te van a caer el domingo 10-12 grados las temperaturas». Este frente trae lluvias aunque no muy abundantes ni muy duraderas que se notarán especialmente en el norte peninsular.

Así, «las temperaturas bajarán de golpe», algo que se notará también en el norte con más intensidad, llegando a afectar al centro de España. Sin embargo, el sur casi no notará aún la llegada de este frente que refrescará el ambiente, según Brasero.

Adiós al verano

De cara al lunes, como adelanta el meteorólogo, las temperaturas van a seguir bajando y el tiempo va a ser mucho más otoñal en gran parte del país, llegando incluso a estar «por debajo de las propias para esta fecha».

En conclusión, Brasero adelanta que este domingo será el día en que diremos, de golpe, adiós al verano en casi toda España, adelantándose un día a la fecha en la que acaba oficialmente.