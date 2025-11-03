Suscribete a
ABC Premium

Roba 10.000 euros de los ahorros de su hijo para irse de vacaciones y presume orgulloso de su acto: «Él no se va a enterar»

Entre los destinos que había visitado, se encontraban Nueva York, Disney World, las Bahamas, Houston y Atlanta

Una empleada del hogar roba cien mil euros en joyas en la casa donde trabajaba y su madre las vende

Roba 10.000 euros de los ahorros de su hijo para irse de vacaciones y presume orgulloso de su acto: «Él no se va a enterar»
Roba 10.000 euros de los ahorros de su hijo para irse de vacaciones y presume orgulloso de su acto: «Él no se va a enterar» Pexels/youtube

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La educación financiera es uno de esos pilares que muchos hogares dejan en segundo plano. En un mundo donde el consumo inmediato y la recompensa instantánea parecen reinar por encima del ahorro o la planificación a largo plazo, tomar decisiones sensatas respecto ... al dinero puede marcar la diferencia entre construir un futuro sólido o vivir ahogado en deudas. Sin embargo, la importancia de comprender el valor de los recursos económicos no solo se refleja en cómo se gastan, sino también en cómo se administra el dinerodestinado para otros. Es precisamente en este contexto donde se ha viralizado la confesión de Christian, un joven estadounidense de 28 años que, durante un episodio del popular podcast Financial Audit, presentado por Caleb Hammer, admitió haber vaciado la cuenta de ahorros destinada a su hijo pequeño, financiada en su mayoría por varios miembros de la familia, para irse de vacaciones en cinco ocasiones. «Es como un préstamo al 0%», llegó a afirmar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app