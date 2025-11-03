Roba 10.000 euros de los ahorros de su hijo para irse de vacaciones y presume orgulloso de su acto: «Él no se va a enterar»

La educación financiera es uno de esos pilares que muchos hogares dejan en segundo plano. En un mundo donde el consumo inmediato y la recompensa instantánea parecen reinar por encima del ahorro o la planificación a largo plazo, tomar decisiones sensatas respecto ... al dinero puede marcar la diferencia entre construir un futuro sólido o vivir ahogado en deudas. Sin embargo, la importancia de comprender el valor de los recursos económicos no solo se refleja en cómo se gastan, sino también en cómo se administra el dinerodestinado para otros. Es precisamente en este contexto donde se ha viralizado la confesión de Christian, un joven estadounidense de 28 años que, durante un episodio del popular podcast Financial Audit, presentado por Caleb Hammer, admitió haber vaciado la cuenta de ahorros destinada a su hijo pequeño, financiada en su mayoría por varios miembros de la familia, para irse de vacaciones en cinco ocasiones. «Es como un préstamo al 0%», llegó a afirmar.

Entre los destinos que había visitado, se encontraban Nueva York, Disney World, las Bahamas, Houston y Atlanta. «Pensé que era mejor crear recuerdos con él y compartir experiencias con él», confesó durante la conversación mientras aseguraba que el niño, al tener tan solo tres o cuatro años, «no se va a enterar» de lo ocurrido. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron al experto en finanzas, quien calificó la medida como «repugnante» y «egoísta». Asimismo, el presentador señaló que, si aquellos fondos hubieran permanecido invertidos, podrían haber crecido hasta superar los 40.000 dólares cuando el menor cumpliera la mayoría de edad.

Deudas y decisiones financieras que preocupan

Durante la entrevista también se supo que las retiradas de dinero se realizaron sin informar previamente a su pareja, una mujer de 27 años que recientemente se reincorporó al Ejército de Estados Unidos con el objetivo de ayudar a la familia a salir de una deuda que ronda los 90.000 dólares, unos 78.100 euros. «No le pedí permiso antes de hacerlo», admitió.

El joven trabajador de correos explicó que su salario, cercano a los 27 dólares la hora, no ha sido suficiente para sostener los gastos que él mismo reconoció como excesivos, especialmente en comida rápida y viajes. En ese sentido, el empleado aseguró que suele gastar cientos de dólares al mes comiendo fuera, acudiendo con regularidad a cadenas como McDonald's o Chick-fil-A tras terminar su jornada laboral. «Es mi forma de desestresarme. En vez de un cigarrillo, me pido una hamburguesa doble», manifestó. Por este tipo de hábitos, según reveló el propio entrevistado, su esposa «no confía» en él en lo que respecta a la gestión del dinero. «Dice que gasto demasiado», afirmó.

Noticia Relacionada Roba 7.000 euros escondidos en un bote de harina en un comercio de Almodóvar del Río ABC Córdoba La presunta autora, empleada de la tienda de alimentación, ha sido detenida por la Guardia Civil

Durante la conversación, el experto en finanzas fue directo y le acusó de perjudicar seriamente a su familia, recordándole además su historial de préstamos personales y el uso de fondos de jubilación para cubrir deudas de tarjetas de crédito, que luego volvieron a generarse. «Robaste 10.000 dólares que ni siquiera habías aportado a la cuenta de tu hijo», le dijo el presentador en un momento especialmente tenso de la entrevista. «Estás destruyendo todo», añadió, subrayando el impacto intergeneracional que podrían tener este tipo de decisiones en su familia.

Por último, el joven aseguró que espera poder reconstruir los ahorros de su hijo en el futuro, aunque no detalló un plan concreto para lograrlo. «Quiero hacerlo mejor», afirmó. «Entonces deja de robarle a tu hijo», le contestó el experto, poniendo de manifiesto que las decisiones financieras basadas en impulsos pueden comprometer no solo el presente, sino también el futuro de quienes dependen de nosotros.