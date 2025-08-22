Le retan a comer un kebab XXL por la calle en menos de 30 minutos y este es el resultado: «Prepárame uno doble»
Un hombre acepta la prueba e intenta acabarse este alimento en tiempo récord
Una española de viaje en Roma explica el truco de los italianos para saber si un helado es de calidad sin probarlo: «Huye si ves...»
Esta es una de las monedas más buscadas de España: hay solo ocho ejemplares y está valorada en dos millones de euros
Pide una ración de pulpo en un bar de Pontevedra y se queda a cuadros con lo que le traen
En los últimos años, los retos de comida se han convertido en todo un fenómeno social. Estos desafíos, que pueden ir desde consumir grandes cantidades de alimentos en un tiempo limitado hasta probar platos extremadamente picantes, capturan la atención de la gente por su carácter extremo, entretenido y, en ocasiones, sorprendente.
Desde Kebi, un local ubicado en Madrid y Barcelona, le han propuesto a la gente comerse un kebab XXL en menos de 30 minutos. ¿Alguien habrá aceptado el reto?
El primer joven les dice que «ni de broma». «Esto llena mucho», sostiene. Otro chico opina igual: «Ni flipando».
Sin embargo, un tercer hombre se muestra más interesado. «¿Y qué ocurre si no me lo como en media hora?», pregunta. «Has perdido la apuesta, pero te lo llevas para casa», le explican. Finalmente, se anima a hacer el reto.
Acepta el reto de comerse un kebab XXL en menos de 30 minutos y este es el resultado
El hombre y el trabajador entran en el establecimiento para hacer la prueba. ¿La superará?
@kebikebab ¿Eres capaz de comerte un kebab XXL en 30 minutos? Ven a Kebi 📍Av. Madrid 198 o 📍C/ Muntaner 281 y disfruta de esta sabrosura 😋🔥 #kebikebab ♬ sonido original - kebikebab
El empleado se queda muy sorprendido. «Llevas tres minutos y 45 segundo y ya tienes casi la mitad comido», dice alucinado. A los 13 minutos le pregunta si se siente lleno. «Sigo teniendo ganas de comer», asegura.
El chico se acaba el kebab a los 15 minutos y 13 segundos. «Para mí este reto es uno de los más fáciles. Si quieres, prepárame uno doble», sentencia.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete