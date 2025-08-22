Le retan a comer un kebab XXL por la calle en menos de 30 minutos y este es el resultado: «Prepárame uno doble»

En los últimos años, los retos de comida se han convertido en todo un fenómeno social. Estos desafíos, que pueden ir desde consumir grandes cantidades de alimentos en un tiempo limitado hasta probar platos extremadamente picantes, capturan la atención de la gente por su carácter extremo, entretenido y, en ocasiones, sorprendente.

Desde Kebi, un local ubicado en Madrid y Barcelona, le han propuesto a la gente comerse un kebab XXL en menos de 30 minutos. ¿Alguien habrá aceptado el reto?

El primer joven les dice que «ni de broma». «Esto llena mucho», sostiene. Otro chico opina igual: «Ni flipando».

Sin embargo, un tercer hombre se muestra más interesado. «¿Y qué ocurre si no me lo como en media hora?», pregunta. «Has perdido la apuesta, pero te lo llevas para casa», le explican. Finalmente, se anima a hacer el reto.

Acepta el reto de comerse un kebab XXL en menos de 30 minutos y este es el resultado

El hombre y el trabajador entran en el establecimiento para hacer la prueba. ¿La superará?

El empleado se queda muy sorprendido. «Llevas tres minutos y 45 segundo y ya tienes casi la mitad comido», dice alucinado. A los 13 minutos le pregunta si se siente lleno. «Sigo teniendo ganas de comer», asegura.

El chico se acaba el kebab a los 15 minutos y 13 segundos. «Para mí este reto es uno de los más fáciles. Si quieres, prepárame uno doble», sentencia.