Va a un restaurante español en Senegal y este es su veredicto: «No me imaginaba que iba a encontrar este plato en la carta...»

Entre los múltiples españoles que se han mudado al extranjero y cuentan su vida y choques culturales en redes sociales, Victoria Pérez se ha hecho un hueco y no le faltan motivos. Y es que es frecuente que muchos emigren a países una conocida calidad de vida más alta, como Suiza, Noruega o Estados Unidos pero quienes lo hacen a países más exóticos siempre llaman más la atención.

En su casa, Senegal fue el destino elegido. Todo ello a costa del empleo que le surgió a su novio y que los ha llevado a ambos a vivir esta aventura desde hace unos meses. Victoria suele explicar en su cuenta de TikTok (@victoriaperezzm) su día a día desde Dakar y tiene enganchados a 35.000 seguidores.

Así, la joven ha explicado desde allí cómo es ir a hacer la compra en los mercadillos callejeros de allí, lo que cuesta la comida y algún que otro capricho como ir a hacerse la manicura y también ha explicado si se siente segura en el país. La joven acudió recientemente a comer a un restaurante de comida típica española y ha contado ahora la experiencia, en un vídeo que ha superado ya las 215.000 visualizaciones.

«Nos vamos a poner como los Quicos...»

Antes de entrar en el local, Victoria confiesa que tiene muchas ganas de probarlo «porque hace ocho meses que no como comida española» y nada más entrar y sentarse ella y su acompañante piden una jarra de sangría. «Estamos aquí solos y nos vamos a poner como los Quicos...», comenta ella muy emocionada.

A la vista de las imágenes, la sangría le parece riquísima y la puntúa con un 9 sobre 10, porque le ve un único fallo y es que le han puesto un poco de canela y no le apasiona. Ya de comida, pidieron pulpito a la brasa con parmentier de patata y un calamar a la romana, que asegura que «estaba literalmente como en España» y al que le pone un 10. Al pulpo, el plato que más le gustó a su novio, ella le da un 8.

La pareja pidió también unos huevos rotos con morcilla de Burgos. «Yo no me imaginaba que me iba a encontrar este plato en la carta y la verdad es que flipé», confiesa ella, que muestra cómo los huevos están cocinados a la perfección. «¡Mirad qué pinta...! ¡Pero es que el sabor era mejor!», destaca la joven española.

«Habíamos pedido también rabo de toro y menos mal que no quedaba en la carta porque los platos eran enormes», sigue ella, que da un 100 sobre 10 al plato de los huevos. «¡Estaba increíble y cómo echaba de menos este tipo de comida!», exclama ella. Ya fuera del local, Victoria apunta que «qué bueno estaba todo, qué feliz he sido y cuánto lo he echado de menos».

La joven desvela que por esa comida pagaron en total 31.000 francos CFA, o lo que es lo mismo, unos 47,25 euros. Por si alguien tiene dudas de cómo valora la experiencia, Victoria confiesa que «me he sentido como en casa» y acompaña el mensaje con corazones. El restaurante en cuestión, que ella misma detalla en los comentarios, era el Casa Mara Guest House.