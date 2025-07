Un repartidor de Glovo, indignado con las dimensiones del pedido de una clienta: «No somos mulas de carga»

Los repartidores a domicilio suelen enfrentarse a condiciones laborales precarias que van más allá de un salario bajo. Su trabajo también implica un desgaste físico considerable, debido a la necesidad de transportar cargas pesadas a menudo en bicicletas o motocicletas, lo que acaba impactando considerablemente en su salud y bienestar.

Alejandro Solla, conocido en redes sociales como @alexboken, es uno de esos repartidores. Trabaja para Glovo y recientemente compartió en TikTok una experiencia que ha generado mucho debate. En su vídeo, Alejandro explica que un cliente hizo un pedido de más de 40 productos en un supermercado. «Lo que viene siendo una compra para casa», comenta.

Alejandro destaca que este tipo de pedidos son «una locura» debido a la cantidad y el peso de los artículos, incluyendo productos como leche y botellas grandes. «Son muchísimos artículos y aparte está el peso. Hay leche de un litro, botellas de litro y medio...», añade.

Pero la cosa no termina aquí. Alejandro explica que los repartidores se ven muchas veces obligados a aceptar estos encargos, lo que no siempre es justo. «El cliente lo puede hacer y nosotros tenemos que aceptar», señala. Sin embargo, recalca que «éticamente tienes que pensar en quién tiene que recoger esos pedidos. No somos un camión, no somos mulas de carga, la mayoría vamos en bicicleta».

Respuestas al vídeo

Los comentarios en su vídeo reflejan una mezcla de apoyo y crítica. Algunos usuarios empatizan con su situación y critican a las plataformas: «No entiendo por qué la aplicación no pasa el pedido a repartidores con coche a los que se les puedan asignar los pedidos grandes», señala uno de ellos.

Otros comentan que «el problema es de las plataformas, que no calculan bien ni el peso ni el volumen». Además, opinan que el servicio a domicilio debería estar preparado para pedidos grandes, señalando que «la culpa es de la empresa por no equiparos mejor».