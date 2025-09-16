Alfredo Relaño dice lo que muchos madridistas piensan sobre la suplencia de Vinicius en Champions: «El jarabe de banquillo le viene bien»

Poco antes de las 20:00, una hora antes del inicio del Real Madrid - Olympique de Marsella, saltaba la noticia. Banquillazo para Vinicius Júnior en el estreno del conjunto blanco en la Champions 2025-26.

Por segunda vez bajo el mando de Xabi Alonso, el brasileño comienza un partido desde el banquillo, como ya sucedió en la visita a Oviedo, donde el técnico tolosarra alineó al mismo tridente en ataque: Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

A partir de ahí, contra Mallorca y Real Sociedad, Vinicius sí volvió al once titular (aunque acabó siendo sustituido), pero no así en el debut del Madrid en la Champions en un duelo más exigente que el de la segunda fecha, en la que los blancos visitan a una de las cenicientas de la competición, el Kairat Almaty kazajo.

La opinión de Alfredo Relaño sobre la suplencia de Vinicius

Era la noticia de la previa y, como tal, mereció el análisis de los comentaristas de El Tiempo de Juego de la Cadena COPE. «Bien», decía Alfredo Relaño sobre lo que le parecía la suplencia de Vinicius.

«Me gusta más Vinicius que Rodrygo, pero el jarabe de banquillo le viene bien a Vinicius a veces. En Oviedo juega la segunda parte muy bien, pero el otro día [contra la Real Sociedad] vimos un Vinicius raruno. Que sirva, por lo menos, para azuzar a Vinicius. Lo veo natural, pero para mí es mejor Vinicius que Rodrygo», añadió Relaño.

«Se ha dado cuenta Xabi que cuando tiene alguien que no le funciona en la presión, el equipo baja» Manolo Sanchís

También fue preguntado Manolo Sanchís por ello. «Le está mandando un pequeño mensaje. Vinicius es fundamental en esta plantilla, pero le está enviando un mensaje», valoró el antiguo central madridista.

Ya con el partido en marcha, Sanchís volvió a opinar: «En estos minutos que llevamos he entendido por qué no está jugando Vini. Se ha dado cuenta Xabi que cuando tiene alguien que no le funciona en la presión, el equipo baja», dijo en torno a los diez minutos de juego y con un Madrid muy activo.