La regla secreta entre piloto y copiloto para la seguridad en los vuelos en avión: «Si ocurre, a ver qué pasa a bordo»

Desde la elección del destino hasta el tipo de equipaje, cada aspecto del viaje en avión es planificado. El transporte aéreo sigue siendo el medio de viaje más seguro. Y esto solo es posible gracias a múltiples precauciones tomadas antes, durante y después del vuelo, entre las que se incluyen, a pesar de que no muchos lo saben, la alimentación de la tripulación, que está preparada para cualquier cosa que ocurra abordo.

Según el informe de seguridad de 2023 de la IATA, se registraron aproximadamente 37 millones de movimientos de aeronaves a nivel mundial, con un solo accidente por cada 1,26 millones de vuelos. Esto significa que la posibilidad de sufrir un accidente aéreo es prácticamente nula en comparación con otros medios de transporte.

Se planifica cada momento y situación de su permanencia en el avión, lo que incluye también su alimentación. No pueden comer lo que quieran ni cuando quieran, sino que deben seguir los plazos que marcan las normativas para estos trabajadores.

¿Alguna vez te has preguntado qué comen los pilotos durante un vuelo? ¿Si tienen las mismas opciones que los pasajeros? ¿O si pueden elegir libremente lo que les apetece? Detrás de esta aparentemente trivial cuestión se esconde una norma no escrita que sorprende a muchos: piloto y copiloto nunca comen lo mismo. Y no es por gusto.

Por qué el piloto y el copiloto nunca comen lo mismo durante el vuelo

La lógica detrás de esta norma es prevenir que ambos pilotos sufran una intoxicación alimentaria al mismo tiempo. Si uno de ellos resultara afectado por algún alimento en mal estado, el otro podría asumir el control de la aeronave sin inconvenientes. Lo ha explicado con detalle el capitán Akseli Meskanen, con más de 19 años de experiencia pilotando vuelos comerciales por Europa y destinos intercontinentales.

«Los pilotos siempre comen alimentos diferentes para prevenir posibles intoxicaciones alimentarias», explicó el capitán en una entrevista con el medio finlandés MTV Uutiset y también con palabras a la Cadena SER.

«Los pilotos siempre comen alimentos diferentes por razones de seguridad y para prevenir posibles intoxicaciones alimentarias», asegura Akseli, quien también habla sobre las precauciones que se toman hasta a la hora de tomar un café, porque todo puede influir a miles de metros en el aire.

«Las bolsas de aire o turbulencias generalmente se sienten en el estómago de los pilotos», asegura el finlandés, y es que aunque se pueden prever algunas turbulencias con antelación, por ejemplo, a través de los pronósticos meteorológicos, algunas veces pueden aparecer sin que sean detectadas. De esta manera, el servicio de café suele posponerse o interrumpirse si se detectan turbulencias y bolsas de aire que puedan suponer ya no solo incomodidad física de la tripulación, sino derramamiento de líquido que ponga en riesgo los dispositivos electrónicos que hacen funcionar el avión.

Casos de intoxicación alimentaria

Los casos de intoxicación alimentaria en vuelos son infrecuentes, pero han ocurrido. En agosto de 1982, durante un vuelo de National Overseas Airlines entre Lisboa y Boston, ocho de los diez miembros de la tripulación -incluido el piloto- sufrieron una intoxicación alimentaria tras consumir el mismo postre: un pudin de tapioca. El único que no se vio afectado fue el copiloto, que no lo había probado. Según recogieron los archivos de la agencia estadounidense United Press International (UPI) y la Massachusetts Port Authority, gracias a ello, el avión pudo aterrizar sin incidentes.

En 1984, un brote de salmonela afectó a varios vuelos de British Airways, contagiando a parte de la tripulación y a casi mil pasajeros. El incidente tuvo repercusiones a nivel mundial y estuvo a punto de provocar la paralización de las operaciones de la aerolínea.

Algo similar ocurrió en 2016 en un vuelo de Lanzarote a Dinamarca. El copiloto se sintió mal después de comer un guiso de repollo y no pudo continuar con sus tareas. El capitán se hizo cargo del avión durante el resto del trayecto sin ayuda.

Normas que se extienden a toda la tripulación del avión

No solo los pilotos siguen esta regla. También el personal de cabina está sujeto a normativas que limitan qué y cuándo deben comer. Paloma Brabender, tripulante de cabina, lo explicó en una entrevista en el programa Hora 25 de Cadena SER: «Cada seis horas tenemos que picar algo. También dice que no podemos comer lo mismo, el 50% de la tripulación tiene que tener una comida diferente, porque si hay una intoxicación y ocurre que nos ponemos todos enfermos, pues a ver qué pasa a bordo».

Según Brabender, aunque hay opciones entre las que elegir, hay una clara recomendación de no repetir menú entre compañeros clave.