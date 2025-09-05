Ramón García no se corta y habla así de lo que ocurre en el mercado laboral de España: «No todos pueden ser ingenieros, abogados, periodistas...»

La imagen del mercado laboral en España a final de agosto ha presentado unas señales de cierta alarma. Y es que la afilición a la Seguridad Social se derrumbó en 199.300 personas, lo que constituye una caída histórica, la tercera más intensa de los últimos diecisiete años.

Esta regresión deja el número de cotizantes en 21.666.203 y coincide con un repunte del desempleo, que suma 21.905 parados más, alcanzando los 2.426.511 registro. De mismo modo, emerge el fenómeno del pluriempleo, que desliza otra capa de precariedad laboral. Pese a representar solo una fracción de los trabajadores, alcanza cifras elevadas que, al sumarse con el desempleo, revelan una holgura laboral algo preocupante.

Ramón García habla alto y claro sobre lo que ocurre en el mercado laboral de España

En este contexto del mercado laboral de España, quiso referirse hace unos meses el mítico presentador del 'Grand Prix' y una de las caras conocidas de la televisión española Ramón García.

En su etapa como presentador del programa 'En Compañía' de la televisión de Castilla La Mancha, recibió la visita de Blas, un hombre que ha trabajado en el campo durante toda su vida.

«Aprendió de sus padres lo más grande, a trabajar», señaló el presentador en el citado espacio manchego. «Siempre lo decía mi padre, que hace falta tanto la escuela del trabajo, como la otra», respondió el anciano. Una historia que hizo que el popular 'Ramontxu' realizara una reflexión a favor de los grados de Formación Profesional y también de la actual situación de muchos graduados universitarios, además de la actual situación sobre el trabajo en España.

«Qué razón tenía tu padre», le respondía el presentador. «Por eso yo siempre a los chicos y chicas que no todos pueden ser ingenieros, abogados, periodistas...», apuntaba el presentador.

Ramón García y su defensa de la Formación Profesional “ Estoy harto de ver licenciados siriviendo copas “ pic.twitter.com/9q7wwhNvbF — TVMASPI (@sebas_maspons) June 2, 2025

«Hay gente que tiene que hacer otro tipo de trabajos. Por eso la Formación Profesional (FP) está funcionando muy bien en España. Yo invito a los chicos que le resulte difícil el estudio de una carrera que igual su vía es la profesional», explicaba el comunicador vasco.

En España, hay más de 1.1 millones de estudiantes matriculados en Formación Profesional (FP), y se estima que la cifra se acerca a los 1,2 millones, con un crecimiento sostenido en los últimos años. Además, un total de más de 6 millones de españoles tienen estudios de FP como su máximo nivel educativo alcanzado, según datos localizados de 2024.

Por otro lado, el presentador de Bilbao criticó la situación de algunos jóvenes que ya han terminado la carrera en la Universidad y no logran encontrar el trabajo para el que se han preparado: «Cuidadito. Estoy cansado de que ingenieros y médicos me sirvan un gin-tonic en un bar. Cuando se ponen a hablar, te dicen: 'Yo soy médico'. ¿Y qué hace ese pobre ahí poniendo copas? Porque igual no tiene trabajo. O un arquitecto, y te está poniendo ahí unas cervezas. Pues mire, en la FP está el aprender un buen oficio, como antes», finalizó.