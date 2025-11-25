Rafa Nadal no se corta y dice lo que muchos piensan sobre Vinicius y su conflicto con Xabi Alonso: «Tiene que entender quién es la autoridad»

Vinicus es uno de esos futbolistas que no solo destaca por su calidad, sino también por las polémicas que genera tanto dentro como fuera del campo. Y es que su figura siempre ha estado rodeada de controversias que, en ocasiones, trascienden lo ... deportivo.

El brasileño ha sido cuestionado numerosas veces por su actitud en el terreno de juego. Lo cierto es que el delantero del Real Madrid tiene constantes discusiones con rivales, árbitros e, incluso, compañeros de equipo. Esto le ha llevado a ser cuestionado hasta por los propios aficionados del club blanco.

En las últimas semanas, Vinicius ha protagonizado varios momentos tensos debido a su desacuerdo con algunas decisiones tomadas por Xabi Alonso. Uno de ellos fue cuando se marchó tremendamente enfadado a los vestuarios tras ser sustituido por su entrenador en el Clásico disputado a finales de octubre.

Todos estos comportamientos no han pasado desapercibidos y han sido comentados por personalidades del mundo del fútbol y, en general, del deporte. Una de esas personas en hablar de ello ha sido Rafa Nadal. El extenista español no se ha cortado y ha dicho lo que piensa al respecto.

Rafa Nadal, claro sobre la actitud de Vinicius en el Real Madrid

Rafa Nadal se ha pronunciado en una entrevista para Movistar Plus+ sobre Vinicius y sus actitudes en algunos partidos. El extenista asegura que se trata de un problema que tiene solución. «Yo creo que se arregla hablando y desde el entendimiento de todas las partes. Él se esfuerza diariamente al máximo y esas cosas que no gustan se pueden corregir con diálogo», sostiene.

No obstante, el deportista considera que el delantero debe hacer un trabajo personal. «Evidentemente, Vini tiene que entender quién es la autoridad y respetarla. El principio básico es querer hacerlo, querer explorar ese camino de mejora», comenta.

En este sentido, Nadal subraya la importancia de tener al lado «aliados potentes». «Estoy convencido de que el Madrid y él disponen de las personas adecuadas en su entorno para asesorarle», señala.

El extenista opina, además, que el conjunto blanco también debe ser consciente del valor de un futbolista como Vinicius. «Tiene un activo que no puede devaluar. Tiene que proteger ese activo más allá de una actuación que puede no gustar. Es patrimonio del club», sentencia.