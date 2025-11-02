Un químico explica cuál es el elemento del microondas que atenta contra tu salud a diario: «Hasta dentro de 20 años no notas los efectos negativos»

La tabla periódica es una colección de elementos que componen todo lo que conocemos, desde los materiales que usamos hasta los alimentos que consumimos. Aunque su presencia en nuestra vida diaria es inevitable, existen ciertos elementos, invisibles y aparentemente inofensivos, ... que pueden suponer un gran riesgo para nuestra salud. En ese sentido, en una reciente entrevista en el programa 'The Wild Project', el químico y divulgador científico Aythami Soto, del canal de YouTube 'Reacciona Explota', reveló la inquietante realidad de un elemento altamente tóxico que se encuentra en nuestros microondas.

«Uno de los elementos más peligrosos de la tabla periódica es el berilio», afirmó Aythami, quien explicó que este metal se encuentra en los microondas en forma de óxido de berilio.

Aythami no solo advirtió sobre su toxicidad, sino que también compartió el origen del nombre de este elemento. «La razón por la que una esmeralda tiene color verde es por el berilio y las esmeraldas venían de una ciudad de la India llamada Veril, así que lo llamaron berilio», explicó. Este mineral, que da color a la esmeralda, también es conocido en la tabla periódica por su relación con otros elementos alcalinotérreos, como el magnesio, el calcio o el estroncio. Sin embargo, a diferencia de ellos, el berilio no tiene aplicaciones comunes para el público. «Tú has visto cloruro de magnesio, lo usan los deportistas para escalar o para hacer mancuernas; el cloruro de calcio también se usa mucho como un compuesto, el cloruro de estroncio también, pero ¿has visto alguna vez cloro de berilio?», señaló Aythami.

La razón de este hecho es simple, el berilio es extremadamente tóxico. «Una simple exposición al berilio te causa daños permanentes en los pulmones y lo peor de todo es que no lo notas en los primeros años», explicó. Según el químico, los efectos negativos de este elemento pueden tardar décadas en manifestarse: «A lo mejor tú haces un trabajo con berilio en polvo y hasta dentro de 20 años no notas los efectos negativos», señaló Aythami.

Un riesgo potencial en nuestros hogares

Durante la entrevista, Jordi Wild le preguntó al experto si el berilio estaba realmente dentro de los microondas, a lo que Aythami contestó que sí: «El óxido de berilio está en los microondas. Por eso, cuando se desmonta un microondas, hay que tener cuidado». Sin embargo, aclaró que, aunque el berilio está presente en una cantidad pequeña, es peligroso solo si se rompe y se manipula de manera inadecuada. «Si tú no lo rompes y te pones a esnifarlo, no hay riesgo», dijo en tono de advertencia.

Aythami, que ha trabajado con materiales peligrosos y es un entusiasta de la química explosiva y la radiactividad, destacó que el berilio es un elemento con el que él mismo prefiere no trabajar. «Ya por el riesgo que es manipular berilio yo ni siquiera me quiero acercar», comentó.

Por último, el científico reveló que el berilio podría ser «tranquilamente el compuesto más tóxico de la tabla periódica», a pesar de que existen otros elementos muy peligrosos también. «Es de los compuestos que a mí no me gustaría tener. Hay par de compuestos de la tabla periódica que yo ni me acercaría», concluyó.