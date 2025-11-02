Suscribete a
Un químico explica cuál es el elemento del microondas que atenta contra tu salud a diario: «Hasta dentro de 20 años no notas los efectos negativos»

En el entorno existen ciertos componentes invisibles y aparentemente inofensivos que pueden poner en riesgo nuestro bienestar

Jorge Herrero

Madrid

La tabla periódica es una colección de elementos que componen todo lo que conocemos, desde los materiales que usamos hasta los alimentos que consumimos. Aunque su presencia en nuestra vida diaria es inevitable, existen ciertos elementos, invisibles y aparentemente inofensivos, ... que pueden suponer un gran riesgo para nuestra salud. En ese sentido, en una reciente entrevista en el programa 'The Wild Project', el químico y divulgador científico Aythami Soto, del canal de YouTube 'Reacciona Explota', reveló la inquietante realidad de un elemento altamente tóxico que se encuentra en nuestros microondas.

