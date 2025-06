Un psicólogo, muy claro con los padres que castigan a sus hijos: «Tendrás un problema cuando...»

Una de las tareas más complicadas para cualquier padre o madre es educar a sus hijos. Cada familia emplea sus propios métodos, pero lo cierto es que no existe una fórmula mágica que te garantice el éxito.

Existen diversos enfoques educativos. Algunos son muy efectivos y tienen una consecuencia inmediata sobre los niños. Otros, en cambio, pueden llegar a provocar un resultado totalmente adverso al que se quiere lograr.

En ciertas situaciones, son muchos los progenitores que deciden castigar a los pequeños. Sin embargo, hay expertos que indican que esta no es la mejor solución. Así lo confirma Alfonso Navarro, psicólogo especializado en adolescentes. El profesional asegura en un vídeo publicado en su perfil de TikTok que esta técnica puede conllevar serios problemas.

Un psicólogo explica por qué los padres no deben castigar a sus hijos

Alfonso Navarro explica que si estás buscando la mejor manera de disciplinar a tus hijos, «los castigos no sirven de mucho».

El psicólogo, que es especialista en adolescentes, advierte a los padres de los efectos que puede tener este método: «Puede que a corto plazo obezca, pero no estarás consiguiendo una obediencia por respeto. Déjame decirte que lo estás educando a través del miedo y tendrás un problema cuando sea mayor».

El método más efectivo para educar a un hijo, según el psicólogo

Entonces, ¿cuál es el método más efectivo para educar a un hijo? Alfonso Navarro lo indica: «La mejor manera de corregir a un niño es establecer un sistema de normas y límites».

El psicólogo aclara qué es cada cosa y pone un ejemplo: «La norma es lo que puedes o no puedes hacer y el límite es lo que sucede cuando transgredes esa norma. Si no terminas las tareas de la casa, no te doy el mando de la consola. Si las haces, puedes jugar».

«Si te fijas, no es un castigo, sino que estás creando un sistema que es bastante predecible. Esto elimina un montón la sensación de ansiedad que tienen los niños en su casa. De esta manera, ellos sienten que tienen el control acerca de sus acciones y de las consecuencias que ocurren», concluye.