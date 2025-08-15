Una psicóloga explica por qué hay personas que están tristes durante las vacaciones: «No es que el verano te siente mal»

Para muchas personas, el verano es sinónimo de felicidad. Se trata de una estación en la que el sol y el buen tiempo junto a los días en libertad, los viajes improvisados y los momentos compartidos con la familia y amigos mejoran enormente nuestro estado de ánimo.

Sin embargo, parece que no todo el mundo siente esta alegría. Hay personas que cuando se van de vacaciones están más tristes de lo normal. Se levantan con malestar, ansiedad y se pasan las semanas deseando que llegue septiembre.

Lo cierto es que experimentar estas emociones en esta época del año es más frecuente de lo que creemos. Pero, ¿por qué ocurre? La psicóloga Ana Franco ha explicado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok el motivo por el que sucede y cómo podemos afrontar esta situación.

Por qué hay personas que están tristes durante las vacaciones de verano, según una psicóloga

Ana Franco indica que cuando llega el verano, muchas personas no se sienten en paz. «Aparece una especie de vacío extraño o, incluso, un bajón inesperado precisamente cuando esperabas estar tranquilo y en calma», comenta.

La experta asegura que esto es más normal de lo que creemos y tiene una explicación psicológica. «Cuando dejamos de estudiar o de trabajar, surge el ruido interno. En la rutina queda silenciado, pero en el silencio vacacional es donde las heridas, que ya estaban ahí, se hacen notar. No es que el verano te siente mal, sino que ahora hay espacio para sentir», declara.

La psicóloga señala que estar ocupado funciona como «una especie de anestesia». «No es que no te doliera, es que no te estabas dando cuenta», sostiene.

Ante una situación así, la profesional recomienda «mirar hacia dentro con cariño y empezar a sanar todo eso que se ha ido acumulando con el tiempo». «Es una oportunidad. Ahora puedes ver lo que antes estaba escondido y, aunque incomode, es el primer paso para un yo más libre y más tuyo», concluye.