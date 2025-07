Hace las pruebas para entrar en la Policía Nacional y este es el resultado: «Sin entrenar...»

Muchas personas sueñan con llegar a ser Policía Nacional. Sin embargo, no todo el mundo es apto para ello. Para lograrlo, hay que superar un proceso de oposición exigente, y una de las partes más temidas son las pruebas físicas. ¿Pero en qué consisten exactamente?

Sobre este tema ha hablado el youtuber Alezliu, un joven que se dedica a hacer vídeos sobre mejora del físico. En uno de sus vídeos más recientes, se ha propuesto realizar las pruebas físicas para acceder a la Policía Nacional, pero sin haber entrenado para ellas.

¿Cómo son las pruebas físicas para entrar a Policía Nacional?

El circuito consta de tres ejercicios centrados en agilidad, fuerza y resistencia. Para aprobar, se necesitan al menos 15 puntos en total, pero suspender cualquiera de las pruebas implica la eliminación automática. La primera es la de agilidad. En caso de derribar algún obstáculo o equivocarse en el recorrido, el intento se considera nulo. Eso sí, es la única que permite dos oportunidades.

Alezliu arranca con mal pie, pues derriba un listón casi al principio y tiene que repetir. El preparador le advierte, en tono irónico, que si no le sale bien, serán seis meses de estudio tirados a la basura. En su segundo intento, el youtuber completa el circuito en 10 segundos, lo que le otorga 6 puntos.

Después llega la prueba de fuerza, que es de dominadas. No se permite ningún tipo de balanceo, impulso ni descanso prolongado entre repeticiones. Tampoco se pueden usar guantes ni sustancias que mejoren el agarre. La puntuación va de 0 a 10 puntos en función del número de repeticiones. El joven consigue hacer 11 dominadas válidas, lo que se traduce en 5 puntos más.

Con 11 puntos en total, le queda la prueba de resistencia, que es correr un kilómetro en el menor tiempo posible. Para alcanzar los 4 puntos que necesita y aprobar, debe hacerlo en menos de 3 minutos y 30 segundos. El entrenador le explica que bajar de 2:54 supondría la máxima puntuación.

Empieza bien, manteniendo el ritmo durante los primeros 500 metros, pero en la segunda mitad se queda sin fuerzas. Pierde velocidad, no logra el tiempo necesario y, por tanto, queda eliminado. El instructor le recuerda que esta es la prueba más dura si no se entrena fondo, sobre todo para quienes no están acostumbrados a correr en pista.