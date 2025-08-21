Prueba una ración del ejército alemán caducada y opina: «Esto me parece un poquito más arriesgado»

En cualquier ejército del mundo, la alimentación durante las misiones es un aspecto crucial que va mucho más allá del simple hecho de saciar el apetito. Los soldados deben contar con raciones diseñadas para ser funcionales, fáciles de transportar y capaces de aportar la energía necesaria en condiciones extremas, donde una cocina tradicional es imposible.

Por lo tanto, los militares se nutren de estas raciones especializadas que suelen despertar la curiosidad del público. Incluso, hay quienes se animan a probarlas. Un clásico en estas lides es Aruncinante, un creador de contenido que, a través de su cuenta de TikTok, da a conocer cómo saben muchas de ellas.

En este caso, ha tocado una ración del ejército alemán... caducada desde julio de 2021, según pone en los detalles del producto. Que no esté recomendada su ingesta no significa que este hombre la dejase de probar, todo lo contrario. Este es el resultado.

La opinión de la ración del ejército alemán caducada

No es una ración escasa, desde luego, por lo que no son pocos los alimentos que prueba Aruncinante. Productos todos, cabe recordar, caducados, aunque dada su presentación, el hecho de estar envasados, favorece su conservación.

«Sinceramente, huele a pan negro, no a pan caducado. El pan negro de este tipo está malo aunque esté bien. Nada, voy a dejarlo por aquí», comenta sobre lo primero que prueba. «Fruta deshidratada caducada. Como está caducado, está mucho más seco, pero no está malo», valora sobre lo segundo. De momento, no merece una opinión demasiado positiva.

Lo siguiente, la bebida isotónica de naranja. «Ya le gustaría a muchas bebidas isotónicas saber tan buena como esta, eh». La cosa mejora por momentos, incluso con un atún en aceite con el que al principio no las tenía todas consigo. «No sé si esto ya es arriesgarme demasiado, pero un poquitín tampoco creo que pase nada. Pues está muy rico, lleva lima».

«Ya le gustaría a muchas bebidas isotónicas saber tan buena como esta»

Valoración similar merece el snack de cerdo con curry. «Esto es carne seca y muy seca, pero está muy bueno. Joder, cómo puedo estar disfrutando tanto de una ración caducada», llega a afirmar. Lo cierto es que rara es la opinión que exprese descontento. «Huele regular, pero sabe mejor que huele», sobre una barrita de fresa. «Estará caducado pero el sabor sigue siendo chocolate», comenta en relación a una barrita de chocolate. Sobre una mermelada, «tienen un toque ácido pero no está mala, eh».

Antes de llegar a los platos principales, se atreve con el paté pese a declarar él mismo antes que «esto me parece un poquito más arriesgado», aunque, eso sí, «el aspecto es perfecto». Finalmente, valora que «está muy seco». Los dos alimentos estrella de esta ración del ejército germano son un guiso con salchichas de cerdo y unos macarrones.

«Pongo cara de asco porque está caducado, pero está bueno»

«Pongo cara de asco porque está caducado, pero está bueno y eso que está frío, pero no voy a probar más», comenta sobre el primero de ellos. En cuanto a los macarrones, no hay opinión. «Entre que no me gusta la pasta cocinada en conserva y que está caducado... ni lo voy a probar».

La ración se completa con un paquete provisto de toatillas húmedas, azúcar, leche en polvo, café y pastillas potabilizadoras, además de unos chicles para el disfrute de Aruncinante. «No me puedo creer que todo lleve cuatro años caducado y que todo siga estando tan bueno», zanjó.