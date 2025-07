Prueba la ración de un apocalipsis zombi y opina: «No es muy extensa»

La noche de los muertos vivientes, Shaun of the Dead, The Walking Dead, 28 Días Después o Amanecer de los muertos. Son solo algunas de las películas de zombis más conocidas. Proyectan en mayor o menor medida la expansión de un apocalipsis zombi y una lucha desesperada por sobrevivir.

Consultada la inteligencia artificial sobre una hipotética llegada de un apocalipsis zombi, es más contundente que si se le pregunta sobre otras situaciones. «No hay ninguna base científica para creer que ocurrirá un apocalipsis zombi como el de las películas. El fenómeno pertenece al ámbito de la ficción y la cultura popular, aunque puede servir como metáfora para reflexionar sobre la vulnerabilidad humana ante crisis reales», comenta la IA.

Pese a la inexistencia de pruebas biológicas y médicas de que un virus o una bacteria puedan reanimar cadáveres y convertirlos en zombis que ataquen a los vivos, existen ejemplos de países en los que sus fuerzas armadas han utilizado esto como un escenario ficticio para llevar a cabo diferentes prácticas ante desastres de gran escala.

Más allá de las estrategias de defensa que se pudieran aplicar, los militares cuentan con las raciones MRE (Meal Ready-to-Eat, por sus siglas en inglés); o lo que es lo mismo, raciones listas para comer. Lo que vendría a ser, en definitiva, comida de supervivencia, ideal para situaciones extremas.

Ante algo excepcional, otro tipo de soluciones, seguramente no se puede elegir y hay que dejar de lado los hábitos. Con la comida, en casos así, ocurriría lo mismo. No se puede ser muy quisquilloso y, si se puede, probablemente habría que priorizar alimentos ricos en proteínas, calorías o carbohidratos que permitan mantener la forma.

La reacción tras probar una ración de apocalipsis zombi

Aruncinante, un creador de contenido que descubre raciones militares y de emergencias, ha probado en su último vídeo una serie de alimentos que formarían parte de un lote de comida contra un apocalipsis zombi.

«Acabo de ver la película de 28 años después y no he podido evitarlo. Esta es una edición especial que no pertenece a ningún ejército y no especifica absolutamente nada de lo que viene dentro, así que a ver qué nos proponen cuando estamos invadidos por los zombis«, comenta, antes de abrir los envases y degustar.

«Está rico pero muy seco, esto no se lo traga ni un zombi»

«Es una ración no muy extensa», asegura. Una bolsa para calentar la comida, ternera, pan, mantequilla de cacahuete, dos chicles zombi y la cuchara es todo lo que contiene este pack de supervivencia.

«Está rico pero muy seco, esto no se lo traga ni un zombi» es su impresión sobre el pan untado con mantequilla de cacahuete. Sobre la ternera, después de haberla calentado en la bolsa habilitada para ello, dice que tiene un mejor sabor que aspecto. «No sé yo, eh, aunque oler huele muy bien, pero la pinta no es muy allá. De sabor está tremendo, esto sí revive a un muerto. Además, lleva muchísima ternera«, celebra.

Por último, sobre el chicle de zombi, «más que un chicle, creo que es un caramelo», revela. Pura comida de supervivencia que hace valorar aún más otro tipo de alimentos que ingerimos a diario.