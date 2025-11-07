Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

Prueba uno de los productos más exclusivos del McDonald's que nunca llegará a España: «Lo sacaron por un cumpleaños...»

Este producto, que generó tendencia en TikTok y otras plataformas digitales, nunca ha sido comercializado en nuestro país

Visita el único McDonald's del mundo en el que puedes comprar platos de otros países: «A veces hacen fantasías por el mundo»

Un español viaja a París y compara el McDonald's con el Burger King: «Veo que la carne sobresale el pan»

Prueba uno de los productos más exclusivos del McDonald's que nunca llegará a España: «Lo sacaron por un cumpleaños...»
Prueba uno de los productos más exclusivos del McDonald's que nunca llegará a España: «Lo sacaron por un cumpleaños...»

I. A

En la actualidad McDonald's opera en más de 40.000 restaurantes repartidos por más de 100 países, consolidándose como la cadena de comida rápida más grande del planeta.

En España, la franquicia estadounidense que levanta pasiones y rechazo con la misma facilidad con ... la que tiene locales en todo el planeta, cuenta con más de 600 establecimientos, donde se consumen millones de menús y productos anualmente, siendo los favoritos clásicos como el Big Mac, las patatas fritas y los McNuggets, además de helados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app