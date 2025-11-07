Prueba uno de los productos más exclusivos del McDonald's que nunca llegará a España: «Lo sacaron por un cumpleaños...»

En la actualidad McDonald's opera en más de 40.000 restaurantes repartidos por más de 100 países, consolidándose como la cadena de comida rápida más grande del planeta.

En España, la franquicia estadounidense que levanta pasiones y rechazo con la misma facilidad con ... la que tiene locales en todo el planeta, cuenta con más de 600 establecimientos, donde se consumen millones de menús y productos anualmente, siendo los favoritos clásicos como el Big Mac, las patatas fritas y los McNuggets, además de helados.

El creador de contenido Carlos, conocido en las redes como @elchurchesoficial, ha sorprendido a sus seguidores al probar en la isla de Chipre uno de los productos más exclusivos que jamás ha llegado a España: el famoso Grimace Shake de McDonald's.

Por qué el Grimace Shake de McDonald's se ha convertido en un reto viral de TikTok

Este batido, lanzado originalmente en Estados Unidos para celebrar el cumpleaños del personaje Grimace, ha alcanzado fama mundial gracias a su tono morado y a una peculiar leyenda viral en redes sociales. «Estoy a punto de probar uno de los productos más limitados, más exclusivos del McDonald's que nunca ha llegado a España. Vamos a ver», indica en la grabación.

Este producto, que generó tendencia en TikTok y otras plataformas digitales, nunca ha sido comercializado en nuestro país, pese a ser fiel consumidor de los productos estrella de la franquicia.

«El diseño lo mantiene prácticamente igual y esto fue un batido que sacaron por un cumpleaños de Grimace, que es una de las mascotas del McDonald's, que es un bicho morado, ¿no?» explica el creador de contenido en el vídeo, que cuenta casi con 10.000 'me gusta' de sus seguidores.

«La cosa es que este batido se hizo mega viral porque la gente empezó a hacer vídeos de que si te bebías este batido, te volvías demoníaco por la noche y hacías cosas muy malas. Nunca ha llegado a España, entonces lo voy a probar, estoy en la isla de Chipre, para que os hagáis una idea de que sale antes en Chipre que en España, muy mal, eh, pero bueno, vamos a ver, dicen que está buenísimo», relata el chico, que ahonda en que, para sorpresa de nadie, «está lleno de azúcar, pero está increíble».