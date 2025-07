Prueba el menú de Plex del McDonald's y se queda sorprendido con los productos: «Lo del sazonador...»

Todo aquel que acuda a McDonald's durante las próximas semanas podrá encontrar en su carta el llamado Menú Viajero de Plex consistente en una clásica hamburguesa CBO de pollo rebozado y demás ingredientes junto con un sazonador Rosso, patatas grandes, Coca-Cola Zero y un Mini McFlurry de pistacho. Insipirada en los viajes del joven influencer, esta propuesta forma parte del plan «Los imprescindibles del verano», una selección de nuevos productos con la que la cadena busca estimular su oferta durante este período estival.

El creador de contenido de comida Edu Luque ha publicado un breve vídeo en su cuenta de TikTok probando este nuevo menú. «Según Plex, hay que ir echando el sazonado bocado a bocado, como hace él. Y sobre la hamburguesa, no sobre las patatas», matiza. Luque, quien no oculta su gusto por defecto por las hamburguesas de pollo de McDonald's, le otorga al producto una nota de nueve sobre 10: «La verdad es que lo del sazonador le da un punto muy chulo».

El helado siempre gana

Sin embargo, su parte favorita del menú es en realidad la del Mini McFlurry de pistacho: «Cómo no, vamos a hacer también la cata con la patata». Dice «fliparle» la mezcla de salado con dulce, aunque «parezca una guarrada». Recalca su veredicto al final del vídeo: «El menú CBO clásico de McDonald's gana mucho con el sazonador, y si de postre además te ponen un McFlurry de pistacho entonces ya es top».