Prueba a escalar la montaña más mortífera de Europa solo y este es el resultado: «Entendí por qué hay tantos accidentes»

Especializado en escalada, deportes extremos y retos de fitness, Magnus Midtbo volvió a lanzarse a otro de sus grandes retos: escalar una de las montañas más mortales de Europa. Se trata de el Cervino o Matterhorn (4478 m), que comparten Suiza e Italia.

El ... reconocido creador de contenido noruego aconseja a sus seguidores que no arriesguen sus vidas de esa manera, con la gran responsabilidad que tienen los influencers sobre sus acciones peligrosas. En solitario se adentra en esta arriesgada acción, último ejemplo de una tendencia mediática en la que el contenido espectacular de deportes extremo genera mucho entretenimiento digital.

Un escenario donde, con excepción del Mont Blanc, se congregan las mayores cumbres de la Unión Europea.

El exescalador profesional noruego, hoy deportista de alto rendimiento con más de tres millones de seguidores en redes sociales, subió el pasado 29 de septiembre el vídeo a YouTube de una de sus mayores osadías. La grabación cuenta con un testimonio en primera persona del alpinista intentando su ascensión en solitario a esta montaña que se cobra cerca de 10 muertos al año, casi el doble que el Everest.

Magnus detalla su preparación, recorrido, desafíos inesperados y los riesgos extremos que afrontó, especialmente por la altitud, la roca suelta y las duras condiciones en la cumbre. El influencer no parece que esté super preparado en el vídeo. El noruego llevaba demasiado equipo, con un peso aproximado de 35 kilos, gran parte para la grabación. «Llevo relativamente poco equipo de escalada. Me recomendaron una cuerda de 40 metros, pero creo que mis 35 metros son suficientes», dice Midtbo a la cámara mientras recoge sus cosas en el refugio Hörnli.

El noruego, de 38 años, utiliza por primera vez nuevo material de alpinismo (crampones, piolet), subrayando la importancia de un equipo adecuado, aunque admite que su preparación fue apresurada y menos exhaustiva de lo que debería. Todo un reto mayúsculo, que se une a la peligrosidad de las pendientes empinadas y heladas como se observa en el vídeo de 25 minutos subido a la conocida plataforma digital.

El experto en retos de fitness llegó a la cima y regresó ileso, sí, pero vivió situaciones peligrosas en más de una ocasión. Suerte en muchos casos. «Aquí se pusieron las cosas muy difíciles, la altitud empezó a consumirme y notaba que cometía más errores», indica mientras baja tras ascender a lo alto. «Ahora entendí por qué hay tantos accidentes, es necesario mucha concentración. No tenía ni fuerzas para hablarle a la cámara».