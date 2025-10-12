Prueba a escalar la montaña más mortífera de Europa solo y este es el resultado: «Entendí por qué hay tantos accidentes»

Suscribete a
El reconocido creador de contenido noruego aconseja a sus seguidores que no arriesguen sus vidas de esa manera

Prueba a escalar la montaña más mortífera de Europa solo y este es el resultado
I. Asenjo

Especializado en escalada, deportes extremos y retos de fitness, Magnus Midtbo volvió a lanzarse a otro de sus grandes retos: escalar una de las montañas más mortales de Europa. Se trata de el Cervino o Matterhorn (4478 m), que comparten Suiza e Italia.

El reconocido creador de contenido noruego aconseja a sus seguidores que no arriesguen sus vidas de esa manera, con la gran responsabilidad que tienen los influencers sobre sus acciones peligrosas. En solitario se adentra en esta arriesgada acción, último ejemplo de una tendencia mediática en la que el contenido espectacular de deportes extremo genera mucho entretenimiento digital.

