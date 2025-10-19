Una profesora de instituto, sobre la falta de disciplina de las nuevas generaciones: «No sé quién va a acabar dando clase»
Cada vez son más los profesores que aseguran que los alumnos de hoy tienen menos nivel académico que los de hace unos años
Cada vez son más los profesores que aseguran que los alumnos de hoy tienen menos disciplina y un nivel académico más bajo que los de hace unos años. Muchos se quejan de lo que antes se resolvía con una llamada de atención, hoy es una pérdida constante de tiempo.
... Sobre este tema ha hablado la conocida usuaria de TikTok @laurimathteacher, una joven profesora de matemáticas de instituto que comparte su día a día en el aula con cientos de miles de seguidores. En uno de sus vídeos más recientes, reacciona a un minireportaje televisivo que aseguraba que uno de cada cinco profesores se está planteando dejar la docencia.
La profesora explica que la televisión tiene razón y que el problema no es solo la falta de recursos o el exceso de burocracia, sino el clima constante de ruido que domina las clases. «Veinte minutos de reloj he necesitado hoy para empezar mi clase», cuenta. Y eso, dice, solo para lograr que los alumnos se callaran lo suficiente como para poder iniciar la explicación.
Según la docente, la situación llega a ser tan insostenible que resulta imposible completar una explicación seguida de más de dos minutos sin tener que interrumpirla. Los alumnos que realmente intentan seguir la clase acaban desconectando también, porque el hilo se pierde a cada momento. «¿Cómo van a entenderlo —se pregunta— si no hay manera de hablar?».
«No voy a hacer nada hoy»
La joven docente relata además cómo el desinterés y la apatía de algunos alumnos se ha convertido en una barrera emocional. «Cierran la libreta en mitad de la clase porque ya no les apetece copiar más», lamenta. Otros, directamente, se niegan a trabajar. «Te dicen: no voy a hacer nada hoy», resume. Y aunque lo dice medio en broma, confiesa que a veces tiene que contenerse para no «estampar» a alguno.
En su opinión, el problema no depende solo del centro: «Cuantos más alumnos hay por clase, más posibilidades hay de que alguno salte y te interrumpa», explica criticando directamente a las ratios. «Nos están quitando las ganas de ser profesores. Al final —reflexiona— no sé quién va a acabar dando clase».
