Una profesora de instituto, sobre la falta de disciplina de las nuevas generaciones: «No sé quién va a acabar dando clase»

Cada vez son más los profesores que aseguran que los alumnos de hoy tienen menos nivel académico que los de hace unos años

J. M.

Cada vez son más los profesores que aseguran que los alumnos de hoy tienen menos disciplina y un nivel académico más bajo que los de hace unos años. Muchos se quejan de lo que antes se resolvía con una llamada de atención, hoy es una pérdida constante de tiempo.

... Sobre este tema ha hablado la conocida usuaria de TikTok @laurimathteacher, una joven profesora de matemáticas de instituto que comparte su día a día en el aula con cientos de miles de seguidores. En uno de sus vídeos más recientes, reacciona a un minireportaje televisivo que aseguraba que uno de cada cinco profesores se está planteando dejar la docencia.

