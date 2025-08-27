Una profesora española en Estados Unidos explica cómo conseguir contrato en un colegio de allí: «No es una beca, no son prácticas»

Desde hace varios años parece que se ha normalizado que los jóvenes españoles hagan las maletas para probar suerte fuera de nuestras fronteras.

Ya sea con la motivación de buscar mejores condiciones laborales o simplemente por vivir una experiencia diferente, muchos terminan encontrando un futuro profesional lejos de casa.

En el caso de las personas que se dedican a la enseñanza, suele ser común querer trabajar en el extranjero para conseguir un mejor nivel de inglés, además de para coger experiencia en otros tipo de educación diferentes a los de España.

Por otro lado, también son muchos los que eligen esta opción porque consideran que en nuestro país no están bien pagados por su trabajo y fuera de él suele haber oportunidades de mejorar el sueldo en su área laboral.

Una española cuenta cómo se fue a Estados Unidos a trabajar de profesora

Aunque no especifica el motivo que le llevó a ello, una joven española llamada Sara Miguel que trabajaba como profesora en nuestro país decidió dar este paso y lo hizo mudándose a trabajar a Estados Unidos. «Soy profesora de educación infantil. Tenía una vida bastante estable como profesora en España, pero hace un año decidí dejarlo todo e irme como profesora a Estados Unidos», comienza relatando Sara en un vídeo de TikTok.

En su ánimo por contar su historia para que quien quiera hacer lo mismo que ella lo tenga fácil, la española cuenta que «existe un programa oficial de Ministerio de Educación que permite que los docentes españoles se vayan a Estdos Unidos como profesores. No es una beca, no son unas prácticas, es un contrato real, con tu sueldo», comienza diciendo.

Así, Sara explica que esto se puede conseguir al viajar «con el tipo de visa J1, que te permite estar en el país entre uno y cinco años de manera completamente legal» y continúa indicando el requisito más importante para llegar a trabajar de profesora en EE.UU con este programa:

«Para poder echar esta solicitud necesitas contar con una serie de requisitos: el más importante para mí es contar con dos años de experiencia de continuo en un centro educativo español. Las solicitudes suelen abrirse entre los meses de noviembre y enero y, si te seleccionan, empezarías a trabajar en agosto».

Basándose en su experiencia, la española aclara que, en el proceso al ser seleccionado, lo mejor es ir a la ciudad que te hayan asignado con el tiempo suficiente antes de empezar a trabajar para poder solucionar temas como conseguir vivienda, abrir una cuenta de banco, conseguir transporte y, sobre todo, realizar «cursos obligatorios» que se deben realizar antes de empezar en el nuevo puesto como docente.

Además, Sara expresa que «cuando estás justo empezando a acostumbrarte tienes que empezar a pensar en el futuro, puesto que un año se pasa superrápido. Si tu distrito quiere que te quedes más allá de los cinco años de los que hemos hablado anteriormente con tu tipo de visa J1, te pueden ofrecer una visa H-1B, que es más estable y te permite estar en el país de una manera más prolongada».

La española cuenta así, de manera general, cómo encontró ella la posibilidad de trabajar un tiempo cómo profesor en EE.UU., indicando que en otros vídeos también cuenta más detalladamente cómo fue su experiencia paso a paso desde que la seleccionaron en el programa que indica.