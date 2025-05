Un profesor de inglés analiza el inglés de Luis Enrique: «Me gusta esta frase...»

Una de las formas más eficaces de aprender inglés es, sin duda, a través de la imitación. Escuchar a personas que lo hablan nos permite incorporar su vocabulario y sus expresiones a nuestro propio repertorio. Por eso, muchos expertos recomiendan aprovechar cualquier oportunidad para escuchar inglés, aunque este venga de hablantes no nativos.

Este es precisamente el método que utiliza la academia de inglés 'Let's Speak English', un centro que comparte en sus redes diferentes trucos para mejorar nuestro nivel en el idioma. En uno de sus vídeos recientes, el profesor a cargo de la cuenta analiza una entrevista en inglés del entrenador del PSG, Luis Enrique, y aprovecha algunas de sus frases para enseñar expresiones cotidianas.

Un profesor de inglés analiza el inglés de Luis Enrique

La primera frase del técnico asturiano es «It means a lot». En español, significa «significa mucho» o «es muy importante». El docente subraya lo útil que es esta frase para expresar agradecimiento o emoción, y destaca la importancia de pronunciar claramente la s final en means, algo que Luis Enrique hace muy bien.

Otra frase que rescata es «We are on the right path», es decir, «estamos en el buen camino». Aquí, sin embargo, el entrenador comete un pequeño desliz y dice «in the right path», algo que no es correcto en inglés. El profesor aprovecha para explicar que se debe usar la preposición 'on', y añade que, si queremos sonar más naturales, podemos contraer 'we are' y decir 'we're on the right path'.

También comenta la expresión «It's going to be tough», que significa «va a ser duro» o «va a ser difícil». El adjetivo tough es una palabra muy útil en inglés, y el profesor hace hincapié en lo complicada que puede ser su pronunciación para hispanohablantes. Aunque se escribe con «gh», suena como una «f». Si la leemos como se escribe, nos puede salir algo como «touj», cuando en realidad debería sonar como «taf».

En otra parte de la entrevista, Luis Enrique bromea sobre el nivel de la liga francesa diciendo «Lot of people say we are the League of Farmers». El profesor se ríe con él, pero puntualiza que la forma más habitual sería Farmers League. Aunque ambas opciones son comprensibles, Farmers League es la manera más natural de decirlo en inglés.

La última frase que analiza es una de las que más le gustan al docente: «I have to congratulate my players because they are great». Aquí el foco lo pone en el verbo congratulate, que significa «felicitar».