Un profesor español que trabaja en Irlanda alerta del comportamiento peligroso que ha visto en los adolescentes de este país: «Tienes las de perder»

La adolescencia es una etapa vital muy importante para toda persona y que puede estar llena de alegrías, retos a superar y algún que otro sufrimiento ya que, entre otros aspectos, es cuando un joven acaba de desarrollar su personalidad adulta y suele empezar a querer decidir, a veces demasiado, sobre su propia vida.. En esta época el papel de la familia, la escuela y los docentes y las compañías es crucial.

Además, en cada país la adolescencia tiene su estilo y particularidades y ahora el popular 'tiktoker' Alejandro Mesa ha querido poner énfasis en los jóvenes irlandeses. El profesor de Tarragona, que se hizo famoso con los vídeos que subió en su cuenta (@buenosdiasporcierto) durante su estancia a Japón haciendo de profesor de español, está ahora en una nueva andadura profesional, en este caso como docente en Irlanda y, como en su anterior etapa, está viviendo muchos choques culturales en su sector profesional.

Uno de los aspectos que más le ha sorprendido es la realidad sobre los niños irlandeses cuando entran en la adolescencia y en concreto sobre los grupos de 'knackers', que es como se conoce a las pandillas que suelen estar por la vía pública y que a menudo tienen comportamientos no deseados. Después de cuatro meses viviendo allí ha lanzado un vídeo al respecto. «Creo que ya puedo hablar con propiedad del tema», avanza él al inicio de la publicación, que en los primeros días ya ha superado las 750.000 visualizaciones.

«Lo mejor es que no hagas nada»

«Lo que se cuenta sobre los 'knackers', de niños irlandeses que se juntan, es cierto», comenta el profesor, antes de especificar que son grupos de chavales, la mayoría de entre 12 o 17 años «que van todos vestidos con chándal negro, muy delgados todos, muy blancos todos y que llevan todos el mismo corte de pelo». Alejandro confirma que el problema de estos grupos es que «se dedican a intentar provocar a la gente».

Así, ejemplifica que ellos se van cruzando con la gente y diciéndoles cosas para intentar que alguien les diga algo y ellos meterse. «A lo mejor solo quieren reírse un rato de ti y hasta ahí pero a veces han habido problemas» y que han habido peleas con ellos de por medio. Él tiene claro que «lo mejor es que no les hagas nada porque al final tienes las de perder» y confiesa que ha vivido tres situaciones con estos chavales.

El 'tiktoker' recuerda un encontronazo con ellos en los pasillos del ferry con el que llegó a Irlanda y le pidieron tabaco y dinero. «Estuvieron muy insistentes, no me dejaban pasar y yo me puse muy serio y les dije que no les iba a dar ni tabaco ni dinero», recuerda él, poniendo énfasis en que eran niños de 13 o 14 años y que fueron «muy irrespetuosos».

En otra ocasión, Alejandro recuerda que se topó con un grupo en un Starbucks que estaba «pegando voces, provocando a la gente, molestando a todo el mundo». Recuerda que él les pidió, «y quizás no tenía que haberlo hecho de malas maneras», que se callaran. «Estaban molestando muchísimo, pegaban gritos como si se estuvieran matando» y al final entre varias personas y los dependientes «los consiguieron echar, pero es que eran insoportables».

«En los centros comerciales es horrible porque siempre van en grupito que intentan hacer el tonto en las tiendas, se meten a molestar y siempre les acaban echando los de seguridad», sigue sus explicaciones. Su tercer choque con ellos fue en un centro de Dublín, «que es donde suele haber más problemas», en una calle muy concurrida y en la que ellos, con su actitud habitual, sin apartarse, molestando y empujando. Alejandro recuerda que delante suyo había una persona con silla de ruedas y casi se cayó encima de ella porque los niños no paraban de moverse.

Para acabar, el catalán confiesa que «es siempre esa sensación cuando te los encuentras es como 'oh, otra vez te van a decir algo', 'otra vez van a buscarte las cosquillas', 'otra vez van a mirarte'...». Con todo, deja claro que «el 99% de las veces no pasa nada» y lamenta que «con lo educada que es aquí la gente mayor no te cuadra» que haya niños así.